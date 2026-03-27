◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)

フィギュアスケート・坂本花織選手が思い出の地で最後の演技に挑みます。

坂本選手は2025年の6月に引退を発表。その後の全日本選手権では5連覇を達成し、ミラノ・コルティナオリンピックでは団体・個人で銀メダルを獲得しました。

ショートプログラム(SP)では今季世界最高得点となる「79.31」で首位に立ちます。

プラハの舞台で大歓声に包まれながら会心の演技を見せた坂本選手。実はチェコは思い出の地だといいます。「私が初めて出場したジュニア選手権はプラハではなく、チェコのオストラヴァでしたが、あのときは観客席に人がまばらに数人いる程度でした。今日プラハの世界選手権に出て、これほど多くの観客が詰めかけているのを見て自分がどれだけ成長したか実感しました」とジュニアデビューし、チェコの舞台に初めて立った13年前を振り返りました。

2022年の北京五輪で銅メダル、今年のミラノ・コルティナ五輪ではさらに上の銀メダルを獲得した25歳。本人にとって悔しさが残る結果となりましたが、今回の世界選手権に向けて「きょうこの瞬間すべてを出し切り、絶対に後悔しないようにすべてを尽くします」と思い出の地で有終の美を飾ることを誓いました。

坂本花織選手のラストスケート、フリースケーティングは最終滑走となり、日本時間28日の午前5時44分を予定しています。