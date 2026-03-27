２７日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比６１４円１０銭（１・３２％）高の４万７１１８円０５銭となった。

中東情勢を受けた原油価格の変動に合わせ、乱高下する展開となった。

日経平均株価（２２５種）は、前週末比０円５４銭（０・００％）高の５万３３７３円０７銭と横ばいだった。日経平均への影響度が大きい半導体関連の銘柄が下落する場面が目立ち、読売３３３と比べた上昇幅は限定的だった。

今週の株式市場は、先週に続き、原油価格の変動に合わせて上昇と下落を繰り返した。連休明け２３日の読売３３３は、１９日に比べ３％超の大幅安となったが、２４、２５日にはいずれも２％を超えて上昇。その後もイラン情勢に左右された。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の終値は、前週末比４０・２９ポイント（１・１２％）高い３６４９・６９だった。

読売３３３は今月２４日、算出・公表を始めてから１年の節目となった。同日の終値は、公表初日となった昨年３月２４日の終値（３万５５０７円７４銭）に比べて約２９％高い４万５９７０円１６銭だった。

高市政権による経済・財政政策への期待感や日本企業の業績向上を追い風に、今年２月２６日には初めて５万円を突破した。