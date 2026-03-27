＝LOVE諸橋沙夏「1年ぶりくらい」暗髪姿で雰囲気一変「大人っぽさ増してる」「ビジュが爆発してる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/27】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の諸橋沙夏が3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。暗髪姿を公開した。
【写真】29歳イコラブメンバー「大人っぽさ増してる」ハイトーン→暗髪で雰囲気一変
諸橋は「1年ぶりくらいの久しぶり暗髪」とつづり、新しい髪色で撮影した写真を投稿。これまでの透明感のあるハイトーンカラーから一転、艶のある上品な暗髪姿で微笑むショットを披露している。
この投稿は「大人っぽさ増してる」「めっちゃ可愛い」「ビジュが爆発してる」「お嬢様感すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】29歳イコラブメンバー「大人っぽさ増してる」ハイトーン→暗髪で雰囲気一変
◆諸橋沙夏「1年ぶりくらい」暗髪姿披露
諸橋は「1年ぶりくらいの久しぶり暗髪」とつづり、新しい髪色で撮影した写真を投稿。これまでの透明感のあるハイトーンカラーから一転、艶のある上品な暗髪姿で微笑むショットを披露している。
◆諸橋沙夏の投稿に「大人っぽさ増してる」と反響
この投稿は「大人っぽさ増してる」「めっちゃ可愛い」「ビジュが爆発してる」「お嬢様感すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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