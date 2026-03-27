吉川愛、大胆ワンショルダースリットドレス姿に絶賛の声「大人の色気」「ドキッとした」
【モデルプレス＝2026/03/27】女優の吉川愛のマネージャー公式X（旧Twitter）が、3月26日に更新された。ワンショルダードレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳女優「大人の色気」大胆ワンショルスリットドレス姿
マネージャーは「本日は、映画『＃鬼の花嫁』公開前夜祭舞台挨拶 ありがとうございました！いよいよ、明日公開となります」とつづり、都内で開催された映画「鬼の花嫁」公開前夜祭舞台挨拶に出席した際のオフショットを投稿。左肩が大胆に開いた黒のワンショルダードレスを着用した吉川の姿を披露した。左手に赤い手袋を合わせた装いで、肩や腕の美しさが際立っている。スリットからは美しい脚がのぞき、スタイルの良さが引き立つ着こなしとなっている。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「肌が光ってる」「黒のドレスが上品」「スリットにドキッとした」「大人の色気があって最高に綺麗」「映画が楽しみ」と反響が寄せられている。
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破の人気漫画の実写化。あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼” 鬼龍院玲夜（永瀬）と、家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（吉川）が織りなす究極のラブストーリーを描く。（modelpress編集部）
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【写真】26歳女優「大人の色気」大胆ワンショルスリットドレス姿
◆吉川愛、スリット入りワンショルダードレス姿公開
マネージャーは「本日は、映画『＃鬼の花嫁』公開前夜祭舞台挨拶 ありがとうございました！いよいよ、明日公開となります」とつづり、都内で開催された映画「鬼の花嫁」公開前夜祭舞台挨拶に出席した際のオフショットを投稿。左肩が大胆に開いた黒のワンショルダードレスを着用した吉川の姿を披露した。左手に赤い手袋を合わせた装いで、肩や腕の美しさが際立っている。スリットからは美しい脚がのぞき、スタイルの良さが引き立つ着こなしとなっている。
◆吉川愛のワンショルダードレス姿に反響
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「肌が光ってる」「黒のドレスが上品」「スリットにドキッとした」「大人の色気があって最高に綺麗」「映画が楽しみ」と反響が寄せられている。
◆King ＆ Prince永瀬廉＆吉川愛主演「鬼の花嫁」
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破の人気漫画の実写化。あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼” 鬼龍院玲夜（永瀬）と、家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（吉川）が織りなす究極のラブストーリーを描く。（modelpress編集部）
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