夜のひと笑い・いちえ、復縁恋人の手作りピクニック弁当公開「プーさん？可愛い」「大量ですごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/27】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。交際中のりょうが作ったお弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳人気YouTuber「大量ですごい」びっしりと並べられた恋人手作りの弁当
いちえは「りょうくん天才すぎる」とコメントし、ピクニックでの弁当を公開。人気キャラクター「プーさん」を模したものや、唐揚げ、色鮮やかなサンドイッチなどが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「クオリティが高すぎてびっくり」「プーさん？可愛い」「大量ですごい」「こんなお弁当作ってもらいたい」といったコメントが寄せられている。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも2025年1月27日の動画で破局を報告。6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】26歳人気YouTuber「大量ですごい」びっしりと並べられた恋人手作りの弁当
◆いちえ、恋人・りょうの手作り弁当を絶賛「天才すぎる」
いちえは「りょうくん天才すぎる」とコメントし、ピクニックでの弁当を公開。人気キャラクター「プーさん」を模したものや、唐揚げ、色鮮やかなサンドイッチなどが並んでいる。
◆いちえの公開した手作り弁当に反響
この投稿に、ファンからは「クオリティが高すぎてびっくり」「プーさん？可愛い」「大量ですごい」「こんなお弁当作ってもらいたい」といったコメントが寄せられている。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも2025年1月27日の動画で破局を報告。6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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