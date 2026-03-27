【巨人】竹丸和幸、球団史上初の新人開幕投手勝利の権利を持って降板「バッターと勝負することができたのは良かった」　王者・阪神相手に６回１失点

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２７日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝がプロ初登板初先発し、６回１失点で降板した。「バッターと勝負することができたのは良かったが、４回の先頭打者への四球は反省点。次の登板に向けてしっかり準備したいと思います」とコメントした。

記念すべきプロ第１球は高めの１４５キロ。好打者・近本を中飛に仕留め、波に乗った。２死から森下に左前安打を許したが、佐藤を左飛に仕留めて無失点で立ち上がった。

２回は３者凡退。３回先頭の坂本に安打で出塁を許したが、続く村上のバントを捕手の岸田が好フィールディングで併殺に。頼もしい女房役にも支えられ、３回までゼロを並べた。４回に１点を失ったが、堂々の６回３安打、５奪三振で１失点。勝てば球団史上初の新人開幕投手勝利となる中、勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。

新人が開幕投手を務めるのは、１９６２年の城之内邦雄さん以来、球団６４年ぶり。２月１１日の紅白戦で１回完全の実戦デビューを飾ってから１４イニング連続無失点を記録するなど結果を残し続け、３月中旬に異例のルーキー開幕投手に指名された。

前日２６日には、阿部監督から「ルーキーだし、特別なものは求めていません。思い切って腕を振って。彼なりにいい準備をしてきたと思うので、思い切って腕を振ることだけ考えて投げてほしい」と背中を押されていた期待のサウスポー。プロ初登板の大舞台に「勝利に貢献できるピッチングができたら。開幕戦ですし、自分にとっても初登板。思い切って投げたいなと思います」と意気込んでいた。