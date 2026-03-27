◆パ・リーグ ロッテ―西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテの開幕投手を務めたドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝が５回７０球を投げて４安打無失点の好投で、勝利投手の権利を獲得して降板した。

球団の新人では１９５０年の榎原好（えばら・よしみ）以来、７６年ぶりの開幕投手としてマウンドに上がった。初回は得点圏に走者を背負うも、無失点で切り抜けた。２回は３人で片付けると、その裏、打線が松川の先制適時打で援護点。４回にも松川が２本目の適時打で２点のリードをもらった。

５回のマウンドは３者凡退で片付けて、無失点で交代。開幕戦に先発した新人が勝利投手になれば、球団新人では榎原以来、７６年ぶり２人目の快挙となる。

◆毛利 海大（もうり・かいと）２００３年９月１４日、福岡生まれ、２２歳。福岡大大濠では２１年センバツに出場したが、準々決勝で東海大相模に敗れた。東京六大学リーグの明大では昨春のリーグ戦で防御率１・３４をマークして最優秀防御率とベストナインを獲得するなど通算２８試合で１４勝２敗、防御率１・４６。２５年ドラフト２位でロッテに入団した。１７７センチ、７７キロ。左投左打。今季の推定年俸は１２００万円。