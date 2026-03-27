総合格闘技「RIZIN」は27日、都内で会見を行い、榊原信行CEO、元バンタム級王者・井上直樹（28）、渡辺華奈（37）、マッチメーカーの柏木信吾が出席した。榊原CEOは「世界の強豪を連れてくる。歩みをともにしてきている。共有する。1歩進んで、海外の団体に参戦する。送り込んでいく。それぞれの国で行われる大会に送り出す」と発表した。

井上は5月24日（日本時間）にベルギー・ブリュッセルで開催される総合格闘技イベント「PFL」に電撃参戦する。

井上は昨年の大みそかにダニー・サバテロと対戦。1―2の判定で敗れ、王座から陥落した。マルシルリー・アウベス（26＝ブラジル）と対戦する井上は「強い相手とできることにす凄くワクワクしている。RIZINが掲げる“vs世界”をもっと爆発させる試合にしたい。相手はシュートボクセの打撃の強い選手。RIZIN代表として恥じないような戦いをしたい」と力強く語った。

また、4月12日（日本時間）に米国イリノイ州シカゴで開催される「PFL」の女子フライ級でポリーナ・ヴィスニエフスカ（27＝ポーランド）と対戦する渡辺華奈（37＝FIGHTER’S FLOW）も会見に出席。「ベラトール、PFLに参戦し、次で10試合目になる。RIZINと日本人の強さをみせる。10歳も若い選手で一点突破と言われるかもだが、自分の良いところを出して、フィニッシュして必ず勝ちたい」と話していた。