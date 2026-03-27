INI佐野雄大、許豊凡に感謝 ナゴヤドーム公演でのリフターで「かわいかった」
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が27日、都内で行われたライブ映画作品『2025 INI LIVE[XQUARE-MASTERPIECE]-LIVE FILM』の公開記念舞台あいさつに登壇。佐野が、許に感謝を伝えた。
【集合ショット】個性溢れるジャケットスタイルで登場したINI
本作に収録されているナゴヤドーム公演を振り返った佐野は「リフターが高いのですが、終始、豊凡の足がプルプルしてて、かわいかった」と告白した。許は「柵が一応あるのですが、真正面が開いているので、（外に）行こうと思えば行けるんです。それがリハーサルのときは怖くて」と苦笑い。本番は大丈夫だったようで「本番は、同じ高さのMINI（ファンネーム）もいらっしゃったので、大丈夫でした」と感謝を伝えた。
実は、佐野も高いところが苦手だそうで「僕だけ（苦手）かと思っていたので、豊凡を見て和んでいました。ありがとう豊凡！」とほほ笑んだ。
本作は、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間開催された『2025 INI LIVE[XQUARE-MASTERPIECE]』のライブ映像を映画化した作品で、通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開される。
【集合ショット】個性溢れるジャケットスタイルで登場したINI
本作に収録されているナゴヤドーム公演を振り返った佐野は「リフターが高いのですが、終始、豊凡の足がプルプルしてて、かわいかった」と告白した。許は「柵が一応あるのですが、真正面が開いているので、（外に）行こうと思えば行けるんです。それがリハーサルのときは怖くて」と苦笑い。本番は大丈夫だったようで「本番は、同じ高さのMINI（ファンネーム）もいらっしゃったので、大丈夫でした」と感謝を伝えた。
本作は、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間開催された『2025 INI LIVE[XQUARE-MASTERPIECE]』のライブ映像を映画化した作品で、通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開される。