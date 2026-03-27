多くの地域で桜が見ごろを迎えています。各地の美しい桜の映像、たっぷりご覧ください。

午後2時、東京の靖国神社には多くの人が集まっていました。きょう、東京の桜が満開になるかもしれないと駆けつけていたのです。残念ながら、満開にはなりませんでしたが、靖国神社の桜はキレイに咲いていました。

実は、きょう3月27日は「さくらの日」。日本の各地で桜が見ごろを迎えています。

全国のトップをきってソメイヨシノが満開になったのは山梨県。斜面一帯が淡いピンク色に染まり、山々の緑との対比が美しい光景を作り出しています。

静岡県森町の神社。今は7部咲きですが、週末には満開を迎えそうです。

埼玉県幸手市の権現堂。ここでは菜の花と桜のコラボレーションが！

桜が各地で見ごろを迎えていますが、東京の桜の名所「目黒川」では、ある取り組みが始まりました。

報告

「橋の上にかかっている横断幕には“滞留禁止”と書かれています」

橋の上で立ち止まらないように呼びかける幕が設置されていたのです。しかも、立ち止まって撮影できないような高さです。なぜ、幕を設置したのでしょうか？

中目黒駅前商店街 本橋健明 理事長

「駅に一番近いところで人が集まって、みんなが写真を撮って動かなかったりする。ここに車が入ってくると一番危険」

桜を撮影するため多くの人が集まってしまい、車道にはみ出る人が殺到していたため、今年から試験的に幕を設置し、注意を呼びかけています。

50代

「いいと思います。土日になると混雑してくるので、（幕を）越えてやってしまう人もいるかなと思うんですけど、取り組みとしてはいいかなと思います」

見ごろとなっている東京の桜、土日には満開を迎える予想です。