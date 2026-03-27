2028年4月に経営統合 新持株会社の傘下に

静岡銀行を傘下に置く「しずおかフィナンシャルグループ」と「名古屋銀行」は経営統合することで基本合意したと発表しました。

【写真を見る】"地域経済の発展に貢献" しずおかフィナンシャルグループと名古屋銀行が2028年4月に経営統合へ 全国トップクラスの地銀グループ誕生に

経営統合は2028年4月の予定で、全国トップクラスの地方銀行のグループとなります。

経営統合することで基本合意したのは「しずおかフィナンシャルグループ」と「名古屋銀行」です。

経営統合に関する基本合意書は、それぞれの取締役会を経て、27日に締結されました。

経営統合は2028年4月の予定で、静岡銀行と名古屋銀行の2つの銀行が、持株会社の新しいフィナンシャルグループの傘下に入る形となります。

総資産22兆円規模 首都圏から中京圏をカバー

総資産は連結で22兆円を超える規模となり、首都圏から中京圏をカバーする全国トップクラスの地方銀行のグループとなります。企業価値を向上させた上で地域経済の発展に貢献し、グループの人材の能力を最大限に発揮したいとしています。

静岡銀行と名古屋銀行は2022年に包括業務提携を結び、取引先への経営支援や人材交流などで関係を深めていました。