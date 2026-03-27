改正で「追い抜き」の2つのルールが義務に

春の新生活シーズン、通勤や通学で増える「自転車」。その自転車をめぐり、4月から新たなルールがスタートします。

【写真を見る】4月から自転車の「追い抜き」ルールの2つの義務 違反になると罰則に 車に求められる"1メートルの間隔"と"減速"

新ルールの対象は車にも。車が自転車を追い抜く際、ドライバーに求められるのはこれまで以上の“配慮”です。

車の目の前を走る自転車。日常的に見られるこの光景ですが実は自転車の「追い抜き」、やり方を誤ると4月から違反になる可能性があります。

「追い抜き」とは、車が進路を変えずに自転車の横を通り過ぎる行為を指します。

4月からの改正で、車が自転車を追い抜く際は、▼「十分な間隔をあけること」と、▼「間隔を保てない場合は、速度を落とすこと」の2つが義務となります。

県警によりますと、「十分な間隔」とは約1メートルを目安としているということです。

狭い道路での対応 時速20キロから30キロ程度への減速

一方で狭い道路では1メートルの間隔を確保できないケースがあります。

＜県警交通企画課 大坪さん＞

「安全な距離や間隔が保てない場合は、安全な速度まで減速して追い抜きをする。明確な規定はないが、概ね時速20キロから30キロ程度で進行していただければ」

気になるのは追い越し禁止の道路。黄色いセンターラインが入っている道路では右側にはみ出しての追い越しが禁止されています。

すなわち、自転車を追い抜く際にも車線内で安全な距離を保ったまま追い抜きをする必要があるのです。

＜県警交通企画課 大坪さん＞

「追い抜きに関しては車だけに課された義務ではなく、自転車側も追い抜かれる際には左側に寄って安全に進行しなければならないことになっている。お互いが思いやりの心をもって交通ルールを守って安全運転をしていただければ」

4月からのポイントは

＜取材した田島記者＞

改正の背景には事故を防ぐ目的があり、県の調査によりますと、自転車が絡む事故の中で車との接触は9割を超えます。

命にかかわる危険もあるため、自転車と車の接近を避けたいとの狙いです。

4月からのポイントをまとめました。

車が自転車を追い抜く際は▼十分な間隔を空けること、▼間隔が保てない場合は減速することが必要です。

悪質な場合には罰則も科されます。

4月の法改正は、車を運転する人にも大きな影響があることを認識する必要があります。