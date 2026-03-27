東洋大学の卒業証書を偽造した疑い

学歴詐称疑惑で刑事告発されていた伊東市の田久保前市長が追送検されていたことがわかりました。

【動画】田久保真紀前伊東市長を「有印私文書偽造・同行使の疑い」で追送検 起訴求める「厳重処分」の意見付き

田久保前市長が大学の卒業証書を偽造したなどとする容疑です。

捜査関係者によりますと、田久保前市長は東洋大学の卒業証書を偽造し、市議会の議長や副議長らに見せたとして、2026年3月25日、有印私文書偽造・同行使の疑いで書類送検されたということです。

起訴を求める「厳重処分」の意見がつけられています。

複数の容疑で刑事告発・2月に家宅捜索

田久保前市長をめぐっては、これまでに複数の容疑で刑事告発されており、警察は2026年2月に田久保前市長の自宅を家宅捜索しています。

また、田久保前市長は学歴詐称疑惑を追及した伊東市の百条委員会で、委員会への出頭を拒否したり、卒業証書とされる書類の提出を拒否したりしたことを受け、2月、地方自治法違反の疑いで書類送検されていました。

前市長側は「犯罪は成立しない」と説明

関係者によりますと、田久保前市長は警察による任意の事情聴取に対し、犯罪として成立しないという趣旨の説明をしているということです。