◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(27日、ZOZOマリン)

ロッテでは76年ぶりに新人開幕投手として先発のマウンドに上がった毛利海大投手が、5回無失点で役目を終えマウンドを降りました。

この日、ドラフト2位ルーキーの毛利投手は、初回1死から長谷川信哉選手に初安打を許しランナーを背負いますが、後続をセンターフライ、ショートゴロに打ち取り上々の立ち上がりを見せます。

2回は2死から源田壮亮選手に対してプロ初の三振を奪い、三者凡退。その裏に女房役・松川虎生選手のタイムリーで1点先制してもらうと、3回は1死から明治大学でバッテリーを組んでいた小島大河選手にヒットを許すなど1、2塁のピンチを招きますが、後続を打ち取り無失点を継続します。

4回には先頭に2塁打を打たれ、四球も絡み1死1、2塁と再びピンチとなりますが、ここも後続を打ち取り、最後は源田選手を空振り三振に仕留めた際には、気合の雄たけびを上げました。

4回裏に1点の追加点をもらった毛利投手は、勝利投手の権利がかかった5回も三者凡退に抑えると、ベンチではサブロー監督と話す一幕も。

毛利投手はここでお役御免となり、6回からは2番手の高野脩汰投手がマウンドに上がっています。