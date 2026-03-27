池崎理人、INIのライブを“トップ級難読漢字”で表現 会場どよめき
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が27日、都内で行われたライブ映画作品『2025 INI LIVE[XQUARE-MASTERPIECE]-LIVE FILM』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】個性溢れるジャケットスタイルで登場したINI
イベントでは、INIのライブをメンバーそれぞれが漢字1文字で表現することに。池崎は「ビャンビャン麺」の「ビャン」に使われる、「あなかんむり」「幺言幺」「長馬長」「月」「りっとう」「心」を「しんにょう」でくくった文字をフリップに記入した。
観客とメンバーがどよめく中、池崎は「57画ある世界一長い画数の漢字です。これみたいなライブなんです」と説明。「いろいろなものが盛りだくさんにもかかわらず、すべてしんにょうでくくってしまえ！という。盛り上がるシーンも、楽しいシーンもありますが、全部しんにょうでくくれる」と、内容は満載だが、まとまりのあるステージを表現していると解説した。
本作は、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間開催された『2025 INI LIVE[XQUARE-MASTERPIECE]』のライブ映像を映画化した作品で、通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開される。
【集合ショット】個性溢れるジャケットスタイルで登場したINI
イベントでは、INIのライブをメンバーそれぞれが漢字1文字で表現することに。池崎は「ビャンビャン麺」の「ビャン」に使われる、「あなかんむり」「幺言幺」「長馬長」「月」「りっとう」「心」を「しんにょう」でくくった文字をフリップに記入した。
本作は、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間開催された『2025 INI LIVE[XQUARE-MASTERPIECE]』のライブ映像を映画化した作品で、通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開される。