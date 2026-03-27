INI後藤威尊、“なにわ男子・大橋和也”に？「プリンを食べて、お尻プリンプリン！」 メンバー総ツッコミ
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が27日、都内で行われたライブ映画作品『2025 INI LIVE[XQUARE-MASTERPIECE]-LIVE FILM』の公開記念舞台あいさつに登壇。後藤が、“大橋和也化”する場面があった。
【写真】チャラかっこいい！裏ピースをする池崎理人
イベント冒頭、後藤は「数分前においしいプリンを食べて、お尻プリンプリンです！」と元気はつらつとあいさつ。メンバーから「あれ、なにわの？」「大橋くんやん！」「そんな仲良くもないやろっ」と一斉ツッコミを受け、うれしげだった。
続けて、「プリン食べ過ぎて、お尻プリンプリン」の持ち主であるなにわ男子・大橋和也と親交の深い木村から「大橋くん過ぎるよ！」と指摘されると、後藤は「後で言っといて」とお願い。MINI（ファンネーム）からの声援とメンバーからのツッコミへの喜びと、大橋への申し訳なさが混在した表情を浮かべていた。
本作は、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間開催された『2025 INI LIVE[XQUARE-MASTERPIECE]』のライブ映像を映画化した作品で、通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開される。
イベント冒頭、後藤は「数分前においしいプリンを食べて、お尻プリンプリンです！」と元気はつらつとあいさつ。メンバーから「あれ、なにわの？」「大橋くんやん！」「そんな仲良くもないやろっ」と一斉ツッコミを受け、うれしげだった。
続けて、「プリン食べ過ぎて、お尻プリンプリン」の持ち主であるなにわ男子・大橋和也と親交の深い木村から「大橋くん過ぎるよ！」と指摘されると、後藤は「後で言っといて」とお願い。MINI（ファンネーム）からの声援とメンバーからのツッコミへの喜びと、大橋への申し訳なさが混在した表情を浮かべていた。
本作は、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間開催された『2025 INI LIVE[XQUARE-MASTERPIECE]』のライブ映像を映画化した作品で、通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開される。