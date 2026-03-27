INI後藤威尊、なにわ男子メンバーの定番挨拶を全力披露 メンバーから総ツッコミ「大丈夫か？」
【モデルプレス＝2026/03/27】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が2026年3月27日、グループ初のライブ映画「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM」舞台挨拶に出席。なにわ男子のメンバーによる定番の挨拶を披露する場面があった。
【写真】INI、サプライズに涙
黄色い歓声を浴びながら登場した一同。1人ずつ挨拶する場面で後藤は「後藤威尊です！数分前にめちゃくちゃ美味しいプリンめちゃくちゃおしりプリンプリンです！！」となにわ男子・大橋和也の定番挨拶を披露。おしりを突き出す全力のパフォーマンスに、メンバーからは「大丈夫か（笑）！？」「自分のものかのようにすんな（笑）」と口々にツッコミが。大橋と深い親交があることで知られている木村柾哉も「大橋くんすぎるよそれは！」と笑顔を見せ、会場は笑いに包まれていた。
また、佐野雄大は「僕、（木村）柾哉くんの舞台挨拶付き上映に行ったことがあるので、皆さんのドキドキな気持ち僕もわかるんで、この後一緒に楽しんでいけたらなと思います」と笑顔。尾崎匠海は「大阪出身ということで大阪の皆さん、聞こえてますか！」と出身地である大阪の来場者に向けて呼びかけた。藤牧京介は「会場の皆さんも、全国の皆さんも一緒に楽しんでいきましょう」、西洸人は「今日はお越しくださりありがとうございます。ぜひいっぱい楽しんでいただけたら嬉しいです」、高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）は「これだけたくさんのMINI（ファンネーム）の皆さんにお会いできるのがすごい久しぶりなので、とても嬉しいです」と喜んだ。
池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）は「福岡の久留米のおばちゃん、そして現場の皆さん、元気ですか？」と出身地である福岡県のファンに呼びかけ、許豊凡は「僕、映画大好きなんで、ここでも何度もあの映画観たことあります。そして、全国の皆さんお久しぶりです。今日は最後まで楽しんでいきましょう」、木村は「めちゃくちゃワクワクしてます。今日は楽しんでいきましょう！」とにっこり。松田迅は「今日はね、めちゃくちゃ楽しんでよろしくお願いします！」と盛り上げた。そして、田島将吾は「最近親知らずを一気に3本抜きました」と突然の告白。会場から驚きの声が上がると、にっこりと微笑んでいた。
2025年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤにて開催した「2025 INI LIVE[XQUARE - MASTERPIECE] 」のライブ映像を映画化した本作。通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開が決定している。今回は、作品上映前にINIメンバーが登壇し、ライブフィルムに関するトークやフォトセッションを行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】INI、サプライズに涙
◆後藤威尊、大橋和也の定番挨拶披露
黄色い歓声を浴びながら登場した一同。1人ずつ挨拶する場面で後藤は「後藤威尊です！数分前にめちゃくちゃ美味しいプリンめちゃくちゃおしりプリンプリンです！！」となにわ男子・大橋和也の定番挨拶を披露。おしりを突き出す全力のパフォーマンスに、メンバーからは「大丈夫か（笑）！？」「自分のものかのようにすんな（笑）」と口々にツッコミが。大橋と深い親交があることで知られている木村柾哉も「大橋くんすぎるよそれは！」と笑顔を見せ、会場は笑いに包まれていた。
池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）は「福岡の久留米のおばちゃん、そして現場の皆さん、元気ですか？」と出身地である福岡県のファンに呼びかけ、許豊凡は「僕、映画大好きなんで、ここでも何度もあの映画観たことあります。そして、全国の皆さんお久しぶりです。今日は最後まで楽しんでいきましょう」、木村は「めちゃくちゃワクワクしてます。今日は楽しんでいきましょう！」とにっこり。松田迅は「今日はね、めちゃくちゃ楽しんでよろしくお願いします！」と盛り上げた。そして、田島将吾は「最近親知らずを一気に3本抜きました」と突然の告白。会場から驚きの声が上がると、にっこりと微笑んでいた。
◆INI初のライブ映画「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM」
2025年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤにて開催した「2025 INI LIVE[XQUARE - MASTERPIECE] 」のライブ映像を映画化した本作。通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開が決定している。今回は、作品上映前にINIメンバーが登壇し、ライブフィルムに関するトークやフォトセッションを行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】