ドル円１５９．９０近辺、ユーロドル１．１５２０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前は落ち着いた値動きとなっている。ドル円は159.90近辺、ユーロドルは1.1520近辺での揉み合い。ロンドン市場ではドル買いが優勢となっており、ドル円は一時159.98レベルと160円の大台に接近した。ユーロドルは前日NY終値1.1527レベルを下回り、一時1.1515レベルまで安値を広げた。NY原油先物が96.75ドルまで高騰と、中東紛争の長期化が警戒されている。為替市場では有事のドル買いの圧力が優勢になっている。



USD/JPY 159.89 EUR/USD 1.1519

外部サイト