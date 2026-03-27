◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 第１日（２７日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、「レイチェル」の愛称で親しまれる２４年大会覇者の臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）が４バーディー、１ボギーで３アンダーの６９で回り、首位と４打差の１１位で発進した。

今季２戦目に臨んだ臼井は、アイドルユニット「Ｃｈｅｌｌ７（ちぇるなな）」を組む菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）、プロ２年目の都玲華（大東建託）とともにラウンド。「前半はショットが安定していた」と８番は５０センチに寄せ、９番は６メートルをねじ込み、１０番で３連続バーディーを奪った。

だが、最終１８番パー５は「２オンを狙って、気合が入っちゃった」と２２０ヤードから３ウッドで放った第２打を池に落とし、パーで終えた。「後半は欲も出てバーディー取りたいからショットが暴れちゃった。いつも欲が出ちゃうんです…」と反省した。

昨年はメルセデス・ランク１００位でシード権を喪失した。今オフは故郷の栃木県鹿沼市の自宅で練習に励み「ずっと山にこもっていました。コンビニが近くにないし、熊が出ます」と苦笑い。「早く復活しなきゃいけないという焦りがあった。毎日５００〜６００球打っていた」。筋肉トレーニングを重ね、深いアドレスに変えたことで平均飛距離は約１５ヤード伸びた。

２４年大会は主催者推薦で出場し、ツアー初優勝を飾った。今回も同じ主催者推薦での出場だが「重みを感じるようになった。誰でももらえるわけじゃない。成績で返さなきゃとプレッシャーもある」と痛感する。所属していたマネジメント事務所との契約も終わり、自ら大会主催者などスポンサー関係者に“営業”して推薦出場を得た。

今大会の翌週には、４月５日に自身３回目となる関西コレクション（京セラドーム）に妹・蘭世（らんぜ）とともに出演する。「楽しみ。スポットライトが好き」と臼井。２年ぶり優勝を決め、最高のランウェーを歩くつもりだ。（星野 浩司）