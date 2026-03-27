将棋の福間香奈女流五冠＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が２７日、大阪・高槻市の関西将棋会館で行われた棋士編入試験第３局で生垣寛人四段に敗れ、通算０勝３敗で不合格となった。女性初の棋士を目指して２０２２年８〜１０月以来、２度目の挑戦だったが、今回も第１局（山下数毅四段戦）、第２局（片山史龍四段戦）に続いて勝利に届かず。４局目以降に進むことができなかった。

感想戦終了後に会見した福間は今後、資格が得られれば３度目の受験を考えているかと聞かれ「挑戦したい気持ちはある」と意欲を示した。一方で中終盤の精度を課題に挙げ「現状の棋力からすると難しい。どう強くなっていくかを改めて考えていきたい」と現在地を冷静に分析。「（棋士になって）自分より強い方と指して、ギリギリの勝負がしたい」という夢を追い続ける姿勢を示した。

１度目の受験から結婚、出産を経て臨んだ今回の試験。福間は「集中して勉強に取り組めた。存在は大きかった」と家族への感謝も語った。

棋士編入試験は養成機関の奨励会を介さず、アマチュアや女流棋士が棋士になれる制度。女流棋士では福間のほか、西山朋佳女流三冠＝白玲、女流王将、女流名人＝が昨年受験した（２勝３敗）。男性は瀬川晶司六段、今泉健司五段、折田翔吾五段、小山怜央四段の４人が合格している。