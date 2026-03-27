こうへいとヌーブのオリジナルRobloxワールド『こうへいゲームズ』をご紹介します。

こうへいとヌーブのオリジナルRobloxワールド『こうへいゲームズ』

今週のピックアップ

『遊んだら◯ぬ公園』を調査するロブロックス!!【ROBLOX/ロブロックス】

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

こうへいゲームズさん：「僕たちのチャンネルは、僕『こうへい』と友達の『ヌーブ』の二人で、主にRoblox（ロブロックス）のゲーム実況をしています。コンセプトとしては、小さなお子さんもその親御さんも、家族みんなで安心して楽しめるようなチャンネル作りを心がけています。

Robloxって、すでに公開されている有名なゲームをプレイするのが一般的だと思うんです。でも僕らのチャンネルはそれだけじゃなくて、Robloxの『誰でもゲームを作れる』という特性を活かして、自分たちで作ったオリジナルのステージで遊ぶことが多いのが特徴ですね」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

こうへいゲームズさん：「本音を言うと『単純に面白そうだったから』というのが一番です。もともとゲームは好きで、 その中でなぜRobloxを選んだかというと、ターゲットを大人より『子供たち』に向けたいと思ったからなんです」

――おすすめの動画は何ですか？

こうへいゲームズさん：「おすすめは、『遊んだら◯ぬ公園』を調査するロブロックス!!【ROBLOX/ロブロックス】というタイトルの動画です。これは僕が公園の中にいろんなデストラップを仕掛けて、それを知らないふりをしてロールプレイをしながら進んでいく動画です。

実は僕、プログラミングの知識は一切ないんです。でも、既存のフリー素材を使うんじゃなくて、自分の理想のトラップを作りたかったんですよね。そこでAIを駆使して、数時間かけて問答しながらスクリプトを書いています。想定外のエラーが出て、一つの仕組みを作るのに3〜4時間かかることもありますが、知識がなくても形にできるのは今の時代のすごいところですよね。子供たちにも『AIを使えば自分の理想が形にできるんだよ』ということが広まればいいなと思います」

『遊んだら◯ぬ公園』を調査するロブロックス!!【ROBLOX/ロブロックス】

https://youtu.be/sNl4H1yKsXo



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

こうへいゲームズさん：「この記事を読んでくださってありがとうございます。これからも皆さんに楽しんでもらえるような、ワクワクする動画を作っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします！」

子供たちへRobloxの楽しさを発信し続ける『こうへいゲームズ』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『こうへいゲームズ』

https://www.youtube.com/@kouheigames

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島