3月28日（土）に東京・台場には世界最大級の噴水が登場し、都心にはグルメなどが楽しめる大型商業施設がオープンします。お出かけしたくなる「春の新スポット」を取材しました。

東京・お台場に新スポットが誕生します！

記者

「海の上に巨大な装置が設置されています」

東京湾に浮かぶ巨大な装置。人が歩く姿も確認できます。これは一体？

観光客

「『いったい何だろう』という話を息子としていて。『養殖』の何かかなと。『何か養殖してるのかな』とさっき言っていたんですけれど」

真っ黒な巨大養殖場にも見えますが、その正体は、あすから運用が始まる“世界最大級”の噴水「東京アクアシンフォニー」。およそ150メートルも吹きあがる噴水に加え、東京都の花であるソメイヨシノをモチーフとした、幅およそ250メートルの噴水が幻想的な世界を演出します。

小池都知事は…

東京都 小池百合子 知事

「あの地域（臨海副都心）をどうやって盛り上げていくかというのは、東京都にとっても、とても大きな課題。しっかりと投資をし、それを有効に活用していく」

東京都によると、整備費用の総額はおよそ26億4000万円。経済波及効果はおよそ98億円にのぼるとのこと。

きのうは試運転が行われ、多くの観光客がその様子を撮影していました。

観光客

「地面から花火が上がってるみたいだったから、もっとすごい感じになるかも」

初日となるあすは、夜8時と9時に10分ほど。以降は毎日午前11時から1時間おきに水が吹き上がります。

さらに、あすオープンする新スポットといえば、贅沢なグルメが楽しめる商業施設やライブなどが楽しめるエリアなど、全面開業する高輪ゲートウェイシティです。

その二駅隣りにも注目！新たな施設がこちらもあすオープンするんです。

高柳光希アナウンサー

「JR大井町駅直結、あすオープンの『OIMACHI TRACKS』です」

およそ80店舗が入った商業施設やホテルなどが一体となった複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」。その施設内を、一足お先にのぞき見。まずは…

高柳光希アナウンサー

「見て下さい！ずらっとお肉が並んでいます」

鹿児島県産黒毛和牛の最高品質の「薩摩牛」などを扱う精肉店「ピチピチミートファーム」。生産から販売までを一貫して行っていて、お肉の“一番美味しい瞬間”＝切り立てを味わって欲しいということで…

ピチピチミートファーム直売所 前畑一朗さん

「カットしてすぐに提供して、外の特設コーナーですぐ焼いて、バーベキューができる」

黒毛和牛のシャトーブリアンなどの“切り立て、ピチピチ”をバーベキューで味わうことができるんです。

高柳光希アナウンサー

「う〜ん、柔らか！口に入れた瞬間に溶け出します！」

さらに、この施設の特徴が…

JR東日本 マーケティング本部 中野貴雄さん

「大井町で支持されている店舗もこの施設に入っていただく」

大井町周辺で人気のお店を誘致するなど、地域と共生し、街一体となって魅力を発信すること。

こちらのお店もその一つ。戸越銀座商店街にお店を構える人気店「おにぎり戸越屋」です。注文が入ってから握る、具だくさんなおにぎりが特徴のお店ですが、ここ、大井町トラックス限定のメニューが…

店員

「『味くらべ膳』でございます」

高柳光希アナウンサー

「2段になっているんですか」

好きな具材を好きなだけ詰めた、自分だけのおにぎりを作れるんです。

高柳光希アナウンサー

「自家製辛子明太子、まずはこれを入れます。続いては、しゃけもいきましょう。そして、たらこも入れちゃいますか。ここにわさびもちょっと入れようかな」

形を整え、最後に筋子をのせて完成！

高柳光希アナウンサー

「高柳特製！『海の幸てんこ盛り Nスタ海鮮スペシャル』です。 自分で作っているから、よりおいしく感じる」

おにぎり戸越屋 木本英二さん

「『地域全体で盛り上がる』というか、『（近くの）戸越の店舗にも行ってみたい』と、行ったり来たりする方が増えれば非常にありがたい」

さらにこの施設、JR東日本が手がけるだけあって…

高柳光希アナウンサー

「おおーすごい！サウナの中につり革がありますよ。そして、座席も見てください、電車の座席みたいになっている。あと外です！サウナに入りながら電車が見られるというこの景色！」

つり革につかまりながら、目の前の車両基地を堪能できるサウナもあるんです。

施設はあす午前11時にオープンです。