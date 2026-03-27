野口英世の生誕１５０年を記念する特別展が、福島県猪苗代町の野口英世記念館で開かれている。

野口は１８７６年１１月９日、三ツ和村（現・猪苗代町）の農家に生まれた。幼い頃に負った左手のやけどや家庭の貧しさで苦労しながら勉学に励み、世界的な細菌学者となった。

特別展では、野口の親友、八子弥寿平（やすへい）への手紙や、教科書を買うための借用証書など約３０点を展示した。

手紙は初公開で、医師になったばかりの野口が、結婚を考えて弥寿平の妹とき子への面会を願い、「終生を共にするものの最大なる要件」などとつづられている。野口の名誉を守るためだとして、長らく「門外不出」とされていた。実際はその後渡米し、メリー・ダージスと結婚した。

展示パネルでは、恩師や友人らとのエピソードなどを紹介。１９日に行われた報道機関向けの内覧会で、学芸員の森田鉄平さんは「野口英世を身近な人々がサポートし、成功を喜んでいたことがわかる。初公開の史料を通じて新しい野口の姿を知ることができる」と語った。

特別展は来年３月１４日まで。期間中、展示の入れ替えを予定している。

東京・上野の国立科学博物館では１０月から来年２月まで、記念館との共催で野口、感染症の企画展が開催される。