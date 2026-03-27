千鳥のノブが２２日、ＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」で、２月に結婚したばかりのネルソンズ・青山フォール勝ちに図星指摘を行い、青山を失笑させた。

この日は結婚している芸人が独身芸人に「愛のスパルタ説教」と題し悩み相談に乗る企画を配信。結婚したばかりの青山フォール勝ち、や団のロングサイズ伊藤、野田ちゃんが説教する側で登場した。

青山はＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で１３年交際したシングルマザーの女性にプロポーズし、２月５日に入籍したばかり。ちなみにロングサイズ伊藤は昨年１２月６日に１５歳年下の保育士女性と結婚。野田ちゃんも昨年７月２４日にワタナベエンターテインメントの元社員の１５歳年下女性と結婚している。

青山は、最初の相談者であるオズワルド伊藤俊介へ「伊藤が結婚できないのはお酒のせい」だと断言。「朝まで飲んで仕事に支障きたしている。二日酔いで顔色が悪いとか」と指摘すると、伊藤は「仕事が終わるのが１０時ぐらい、そこから飲んで１２時なんてすぐ。１２時で帰るのなんて難しくないですか？」と反論。青山は「俺は朝まで飲まない」というと、伊藤は「でも２時、３時までは飲むでしょ？」と確認。青山は一瞬黙った後「…１時半」と中途半端に回答。思わずスタジオに失笑がもれた。

これにノブが「青山さんは今、水曜日のダウンタウンで自分にチャンスが来てるから緊張されています」と図星説明。大悟も「今日のここ、うまくやらんと」とハッパをかけ、ノブも「うまくやれば広がりが…と緊張感が」とイジり、青山も苦笑しつつ反論できなかった。