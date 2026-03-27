華乃が、4月15日にリリースする1st EP『トキメキ詐欺 - EP』より、リード曲「トキメキ詐欺」のMVを本日3月27日20時に公開した。

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本楽曲の作詞／作曲／編曲は東京真中が手掛けており、はしメロがボーカルディレクションを担当。華乃の繊細なニュアンスや、恋に揺れる感情の機微をより際立たせるアプローチによって、楽曲の魅力をさらに引き上げている。

MVのイラストは、本EPのアートワークも手がけたnaka renyaが担当。どこか懐かしさを感じさせるデジタルな質感と、ポップでかわいらしい世界観が印象的な映像に仕上がっており、EPから連なる作品世界を視覚的にも楽しめる内容となっている。

映像は全体を通して愛らしい印象をまといながらも、物語が進むにつれて少しずつ違和感がにじみ出していく構成となっており、楽曲が持つ甘さと危うさをより鮮やかに映し出している。

なお華乃は、本EPのリリースを記念したイベントを開催中。詳細は華乃のオフィシャルSNSおよび関連サイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）