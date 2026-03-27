Snow Man佐久間大介が訪台 台湾でのコンサート開催を「指切り」で約束
（台北中央社）男性9人組グループ「Snow Man」の佐久間大介が主演映画「スペシャルズ」のPRのため台湾を訪問し、台北市内で27日、記者会見に出席した。「Snow Manで台湾でコンサートを開きたい」と中国語で語り、会見終盤にも小指を立てるポーズをしながら中国語で「指切りですね」と台湾公演の開催を誓った。
俳優として台湾を訪問するのは初めて。前日の26日には台北市内の映画館で4回のファンミーティングを開催し、1200人のファンと対面した。
佐久間はファンミについて「台湾のファンの皆さんに直接お会いできることがすごくうれしかった」と喜びを語った。日本でのコンサートで、「台湾から来た」と書かれたうちわをよく見かけていたものの、大人数の台湾のファンと直接対面する機会はなかったと明かし、「（台湾のファンは）すごく熱狂的で、僕もそれでテンションが上がって。みんなと関われてよかった。またぜひ台湾に来たいなとすごく思いました」と再訪台に期待を寄せた。
佐久間はSnow Manとしての台湾公演開催について「台北アリーナだったり、台北ドームだったり、いっぱいあると思うので、ぜひやらせていただきたい」と意欲を見せた。また、18年前（2008年）に所属事務所の先輩グループ「嵐」の台湾公演で、台北アリーナのステージに立ったというエピソードを披露。今回の訪台で、車での移動時に台北アリーナを目にし、「めちゃくちゃテンションが上がりました」と振り返った。
会見中には、会場が突然暗くなるというハプニングも発生。この日が愛猫の「ツナくん」の誕生日だという話をした直後だったことから「誕生日？」と機転を利かせ、「祝你生日快楽〜」と中国語で誕生日の歌を歌ってみせた。
また、司会者のリクエストに応える形で、映画内に登場するポーズを披露した他、通訳者の発言中には、絶えず前列のカメラマンに目線を送って表情を作ってみせるなどし、旺盛なサービス精神を発揮した。
「スペシャルズ」は台湾では来月2日公開。
（名切千絵）
俳優として台湾を訪問するのは初めて。前日の26日には台北市内の映画館で4回のファンミーティングを開催し、1200人のファンと対面した。
佐久間はSnow Manとしての台湾公演開催について「台北アリーナだったり、台北ドームだったり、いっぱいあると思うので、ぜひやらせていただきたい」と意欲を見せた。また、18年前（2008年）に所属事務所の先輩グループ「嵐」の台湾公演で、台北アリーナのステージに立ったというエピソードを披露。今回の訪台で、車での移動時に台北アリーナを目にし、「めちゃくちゃテンションが上がりました」と振り返った。
会見中には、会場が突然暗くなるというハプニングも発生。この日が愛猫の「ツナくん」の誕生日だという話をした直後だったことから「誕生日？」と機転を利かせ、「祝你生日快楽〜」と中国語で誕生日の歌を歌ってみせた。
また、司会者のリクエストに応える形で、映画内に登場するポーズを披露した他、通訳者の発言中には、絶えず前列のカメラマンに目線を送って表情を作ってみせるなどし、旺盛なサービス精神を発揮した。
「スペシャルズ」は台湾では来月2日公開。
（名切千絵）