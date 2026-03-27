3月25日、劇作家で演出家、ミュージシャンのケラリーノ・サンドロヴィッチがXを更新。そこでの発言が話題となっている。

「ケラリーノさんはこの日、《「戦争反対」と投稿するとつべこべ文句を言われるらしい。》とXに投稿しました。昨今のイラン情勢などを踏まえたものと思われますが、さらに続けて《「戦争反対じゃない人なんかいない」とか、「戦争反対にも種類がある」とか。そんなことを逐一返してこなくてもいいよ。議論したくて投稿してる人ばかりではないんだから。嫌な時代だ。戦争反対。》と、自らの立場を表明しています。

かねてから政治的な発言も多いケラリーノさんですが、この日はあらためて強い言葉で投稿していました。『戦争反対』と表明することがはばかられる風潮を嘆いている様子ですが、この投稿には3月27日18時の時点で2.4万の『いいね』がついているほか、200以上のコメントが寄せられています」（芸能担当記者）

2026年2月28日、米国とイスラエルがイランを攻撃したことで緊迫化する中東情勢。SNSでは、有名人をはじめ多くのユーザーが戦争へのリアルな危機感などをつづっている。

「ケラリーノさんは、作・演出を務めた舞台『骨と軽蔑』（2024年）などで、日常と戦争が隣り合わせであることを発信してきました。今回もその流れで投稿したのでしょうが、27日未明にも《えーとね、戦争反対》と投稿しています」（同前）

こうした意思を表明しているのはケラリーノだけではない。20日、日米首脳会談の直後には、俳優の豊原功補が《愕然としている あまりにも未熟で幼稚》と、高市早苗首相への怒りをXに投稿。25日には、芸能事務所・タイタンの太田光代社長が《私は戦争に反対です》《エンタメ業界は、戦争に反対という認識をしています》と投稿した。同じく25日に放送されたドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）の最終回では、主人公らが「戦争反対!」と叫ぶシーンが反響を呼んだ。

「欧米などでは、エンタメで活躍する人間が政治的主張をすることも多いですが、日本ではまだまだ少ないです。ケラリーノさんの投稿も、けっして過激な主張などではないものの、一部からは批判が寄せられています」（同前）

意見を主張すること自体は、決して間違いではない。