◇プロ野球セ・リーグ DeNA-ヤクルト(27日、横浜スタジアム)

DeNAの牧秀悟選手が初の1番で開幕戦の先頭打者ホームランを放ちました。

開幕前に行われたWBCに出場した牧選手は、プロ初の「一番・セカンド」で先発出場。ヤクルト先発の吉村貢司郎投手の初球を右中間スタンドへ運びました。

今季から新しく監督に就任した相川亮二監督もベンチで大興奮の様子でお出迎え。牧選手は、「初めての1番で、また開幕戦ということでどんな結果であれ まずはチームに勢いをつけることだけを考えて打席に立ちました。この後も手を緩めることなくがんばります！」とコメントしました。

また東京ドームでは、巨人のキャベッジ選手が阪神の村上頌樹投手から、2球目をとらえて先頭打者ホームランを記録。先に打ったキャベッジ選手は2021年の楽天・辰己涼介選手以来となる史上20人目、牧選手は史上21人目でした。また同じシーズンで2本の開幕戦の先頭打者ホームランが出たのは史上初です。