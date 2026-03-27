ダイアン、吉本の先輩と17年ぶり共演 1児の母・なるみが「超時短ヘルシー丼」披露
お笑いコンビ・ダイアン（ユースケ、津田篤宏）がMCを務める読売テレビ『スーパーマーケット・バラエティ ダイアンのマニアめし』（前9：25〜 ※関西ローカル）が28日に放送される。
【番組カット】ユースケの主夫力にがく然…調理するダイアン＆なるみ
スーパーマーケットを舞台に、MCのダイアンがゲストを招き、店内を巡りながら、ゲストの私生活や食へのこだわりを深掘りする3週連続放送の単発バラエティー。ゲストが明かす「人には言えない秘密のレシピ」や「試行錯誤してたどり着いた究極の食べ方」など、こだわりが詰まった「マニアめし」を、必要な食材を購入して、その場で料理する。
第3回目となる今回のゲストは、ダイアンの先輩である吉本の芸人で、1児の母である、なるみ。多忙の日々を送るが、10歳になる息子のお弁当を毎日作っているという。今回は、その息子が生まれて赤ちゃんだった頃、忙しい時に作っていたマニア飯「超時短ヘルシー丼」を披露する。
なるみ「久しぶりちゃう？」、ユースケ＆津田「お久しぶりです！」とあいさつを交わす3人。津田「『なるトモ！』以来ちゃいます？」、なるみ「終盤も終盤やで(笑)」と、なるみと陣内智則が司会を務め、読売テレビで放送されていた番組以来の共演であることを明かす。ダイアンは同番組に、08年10月から番組終了の09年3月までの半年間のみ、金曜レギュラーとして出演、なるみとの共演は実に17年ぶりとなる。
食材の購入を終え、いよいよマニアめし「超時短ヘルシー丼」の調理を開始するなるみ。主夫力低めのユースケに納豆を混ぜてほしいと軽く依頼するが、ぼそっと「やったことないけど…」と返答が。納豆は食べるが、「奥さんが混ぜてくれる…」というユースケに、なるみ「何にもせぇへんやん！」、津田「どついたろうか！(笑)」と、思っていた以上の主夫力の低さにあきれる事態に。
■なるみコメント
――収録、いかがでしたか？
めちゃくちゃ楽しかったです。ダイアンとすごく久しぶりで、『なるトモ！』の最後以来かな？共演もなくて、10年は過ぎてると思う。
――ダイアンさんも喜んでいた料理、どのようにして生まれたんでしょうか？
料理っていう程のものじゃないけどね。恥ずかしい、あれを料理って言われたら(笑)。でも、ベビができて、あんまり買い物も行けないし、冷蔵庫であったもんで作ろうと。時間もないから、洗い物もしたくないしで、お皿も１個でできるように考えて。
――視聴者へ一言！
皆さんの身近なところで繰り広げられる『スーパーマーケット・バラエティ』です。見て頂いたら、私たちと一緒だな、ダイアンってこんなこともできるんだ、って分かると思います。ぜひご覧ください！
――読売テレビ、朝の新番組『じゅーっと！』にもご出演、こちらの視聴者にも一言！
『テッパン朝ライブ じゅーっと！』、朝5時からの番組です。みんなで早起きして、幸せな一日を送りましょう！起きてるだけで、一日大成功です!!
【番組カット】ユースケの主夫力にがく然…調理するダイアン＆なるみ
スーパーマーケットを舞台に、MCのダイアンがゲストを招き、店内を巡りながら、ゲストの私生活や食へのこだわりを深掘りする3週連続放送の単発バラエティー。ゲストが明かす「人には言えない秘密のレシピ」や「試行錯誤してたどり着いた究極の食べ方」など、こだわりが詰まった「マニアめし」を、必要な食材を購入して、その場で料理する。
なるみ「久しぶりちゃう？」、ユースケ＆津田「お久しぶりです！」とあいさつを交わす3人。津田「『なるトモ！』以来ちゃいます？」、なるみ「終盤も終盤やで(笑)」と、なるみと陣内智則が司会を務め、読売テレビで放送されていた番組以来の共演であることを明かす。ダイアンは同番組に、08年10月から番組終了の09年3月までの半年間のみ、金曜レギュラーとして出演、なるみとの共演は実に17年ぶりとなる。
食材の購入を終え、いよいよマニアめし「超時短ヘルシー丼」の調理を開始するなるみ。主夫力低めのユースケに納豆を混ぜてほしいと軽く依頼するが、ぼそっと「やったことないけど…」と返答が。納豆は食べるが、「奥さんが混ぜてくれる…」というユースケに、なるみ「何にもせぇへんやん！」、津田「どついたろうか！(笑)」と、思っていた以上の主夫力の低さにあきれる事態に。
■なるみコメント
――収録、いかがでしたか？
めちゃくちゃ楽しかったです。ダイアンとすごく久しぶりで、『なるトモ！』の最後以来かな？共演もなくて、10年は過ぎてると思う。
――ダイアンさんも喜んでいた料理、どのようにして生まれたんでしょうか？
料理っていう程のものじゃないけどね。恥ずかしい、あれを料理って言われたら(笑)。でも、ベビができて、あんまり買い物も行けないし、冷蔵庫であったもんで作ろうと。時間もないから、洗い物もしたくないしで、お皿も１個でできるように考えて。
――視聴者へ一言！
皆さんの身近なところで繰り広げられる『スーパーマーケット・バラエティ』です。見て頂いたら、私たちと一緒だな、ダイアンってこんなこともできるんだ、って分かると思います。ぜひご覧ください！
――読売テレビ、朝の新番組『じゅーっと！』にもご出演、こちらの視聴者にも一言！
『テッパン朝ライブ じゅーっと！』、朝5時からの番組です。みんなで早起きして、幸せな一日を送りましょう！起きてるだけで、一日大成功です!!