人気日本人女子レスラーが、意外なパートナーとともにトレーニングを実施。祭典を間近に控えた“秘密特訓”の様子に、ファンの期待もさらに高まっている。

【画像】日本人女子、“意外な相手”とすっぴんトレーニング共演

WWEスーパースターのステファニー・ヴァッケルが26日、自身のインスタグラムを更新。日本人スーパースターのイヨ・スカイらと写ったトレーニングのオフショットを公開した。4月に開催される年間最大の祭典「レッスルマニア42」を目前に控え、女子部門のトップ戦線を走る二人の合流に、世界中のファンから熱い視線が注がれている。

公開された写真の舞台となったのは、多くの人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集い、技術を磨き合うブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」だ。投稿では、激しいスパーリングを終えた直後と思わしき二人の姿らが捉えられ、リング上での煌びやかなコスチュームや威圧感のあるメイクとは一線を画す、“すっぴん”に近いナチュラルな姿を披露。額に汗を浮かべ、充実した表情を見せる二人の佇まいからは、大一番を控えたアスリートとしてのストイックな姿勢が伝わってくる。

直近のストーリーラインでは、暴走を続けるリヴ・モーガンに対し、イヨ・スカイが王者ステファニーの窮地を救う形で共闘を示唆する場面が描かれてきたが、ステファニーにとってはステージ裏でも「最強の助っ人」を得た形だ。ステファニーはこの投稿に「普段はトレーニングをするときにカメラを回す必要はないけど、今日は特別だから、投稿することにした。友達に会って、最高の人たちとトレーニングするのはいつでも喜びとなります」とメッセージを添え、イヨとのトレーニングがレッスルマニアでの勝利に向けた大きな鍵であることを強調した。

この投稿に対し、レッスルマニアでステファニーと激突する因縁の相手、リヴ・モーガンも即座に反応。「何もしてないように見えるけど？」と、不敵なコメントを残している。対戦相手の動向を常にチェックし、SNS上でも激しい火花を散らす両者の心理戦は、ファンの期待感をさらに煽る形となった。

“祭典”に向けた伏線とも呼べるような貴重な投稿には瞬く間に約7.3万件の“いいね”が押され、ファンからは「化粧をしなくても美しい」「大好きな2人」「最高のタッグチーム」「ベルト防衛は確実だ」「レッスルマニアが待ちきれない」といった熱狂的なリアクションが寄せられている。

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