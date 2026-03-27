カンテレ（関西テレビ）が２７日、大阪市内で４月改編発表会を開いた。ゲストにお笑いコンビのアンタッチャブルが登場。新番組「アンタッチャブルでやらせてもらってます」（４月１８日スタート、毎週土曜０・４５）を熱くＰＲした。

会見の終盤に２人が元気よく姿を見せた。司会を務める関純子アナウンサーが特大のクラッカーを用意し、号砲とともにモニターに新番組のタイトル、放送時間が掲出され、コンビが「アンタッチャブルでやらせてもらってます！」と叫んだ。タイトルが長いことから関アナが「アンやら」と略称を提案すると、２人の即興漫才が始まった。

山崎弘也「そうですね。分かりやすく言えばサトテルみたいな」と阪神タイガースの佐藤輝明にサトテルとの略称が根付いていることに関連づけた。

柴田英嗣が爆笑しながら「デイリーだろ！」と阪神情報を詳報するデイリースポーツの名前を出した。

山崎「いやいや、デイリーさんを意識したわけじゃない」

柴田「キムタクでいいじゃん」

山崎「ほんとに？１年間『サトテル』って感じですけどね」

柴田「ジャイアンツファンじゃないですか！あなた」とかけ合い、会見場は爆笑に包まれた。

同局における同コンビの番組として２３年４月に「ひらけ！パンドラの箱 アンタッチャブるＴＶ」があった。２４年４月に「アンタッチャブルの早速行ってみた」にタイトルと内容を刷新。同年１０月に終了した。しかし、番組公式ＹｏｕＴｕｂｅで続け、最近では登録者３４万人となったことから地上波で復活となった。番組が一度終わってＹｏｕＴｕｂｅで続き、地上波で復活は珍しく、同局は「初めてのケースだろう」としている。

コンビの魅力について乾充貴総合編成局長は「とにかくサービス精神が旺盛。番組をやってるときも制作スタッフの期待以上に盛り上げてくれた。すごくタレントさんとして強力なお２人だと思っていた。一度終了したが、現場とおふたりが意気投合して、（所属事務所の）人力舎にもご理解いただいて、ＹｏｕＴｕｂｅでつないでいただいて。その時もいつか地上波でやりたいと話していた。ようやくタイミングが来た」と２人の活躍に期待した。