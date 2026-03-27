「ファーム・西地区、阪神５−０広島」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）

「阪神ジャガーズデー」と銘打たれ、復刻ユニホームで戦った阪神は投打がかみ合って完封勝ち。先発のカーソン・ラグズデール投手（２７）は４回２／３を無失点。五回２死一、三塁の場面で降板したが、後を受けた今朝丸裕喜投手（１９）が見事な火消しを見せた。打っては、育成の福島圭音外野手（２４）が２安打。先発出場した試合は４試合連続で複数安打とバットで結果を残し続けている。

試合後、平田勝男２軍監督（６６）はラグズデールの投球を「今日はすごく腕が振れてたし、角度も感じられたよ」と評価しつつ、「ラグズベリー？ちゃうの？どっちでもええねん」と名前に困惑した。

主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発のラグズデールは五回途中無失点。

「（前回登板と比べて）今日は球威もあったし。フォアボール４つ出したけど、フォアボールから崩れていくっていう感じはなかったよね。今日はすごく腕が振れてたし、角度も感じられたよ。三振も５個やろ。それ以上に取ってるような感じや」

−後を受けた今朝丸も好投。打者７人に対して完全投球。

「いやいや、素晴らしいよ。リリーフ経験がないのに、イニングの途中から行ってね。その後の２イニングなんかもピシャリやろ。今日はラグズベリー？ちゃうの？どっちでもええねん、もう。ラグズデールとか今朝丸を梅野がやっぱり落ち着いてリードをしてくれてたと思う」

−今朝丸は平均球速も上がって、２年目の進化を感じる。

「いやいや、感じるよ。安定してきてるやん。去年はね、投げっぷりも良かったけど、それプラス緩急をつけたりね。いい意味での余裕がマウンドで感じられるよね」

−福島は２安打と結果が続いている。

「福島はすごい。やはりセーフティーバントといい、彼がランナーに出ると打点１だよ。ボークも誘って。彼が塁にいると、走らなくても存在だけで（投手は）コントロールを乱したり、ボークをしたりとか。２安打以上の、もう２安打３打点ぐらいの値打ちだよ、今日はね」

−平日にもかかわらず３０００人以上のファンが詰めかけた。

「ジャガーズデーでたくさん来てくださいって、ちょろっとデイリーは書いてあったけどな。平日にもかかわらず、平日やで？タイガースファンに感謝せなあかん。そうしたら、みんなやっぱりいいプレーでよるやん。いいピッチングもしよるし」