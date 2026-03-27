女の子の大切なシール帳にイタズラをしてしまった大型犬。これから始まる“お説教タイム”を前にしたワンコの反応が、あまりにも愛らしいと反響を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で234万回再生を突破。「なんだこれｗｗｗ」「人間みたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：女の子の『シール帳』にイタズラした大型犬→『説教される』と察して…叱られる5秒前の『反省の態度』】

怒られる5秒前…

Instagramアカウント「namaewa_nico1203」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーのニコくんと末っ子の女の子の日常のひとコマ。この日、ニコくんは女の子の大切なシール帳にイタズラしてしまったのだとか。向き合うふたりの間に流れる空気は、どこか緊張感を帯びていたそう…。

女の子が体操座りで下を向く中、ニコくんはそっと様子を窺っていたといいます。そして自ら静かにお座り。これから何が起こるのか理解しているかのような落ち着いた行動に、「もう分かっているのでは」と感じてしまう場面だったようです。

距離を縮めるも…始まるお説教

その後ニコくんは、前脚をそっと女の子の腕に乗せ、顔を近づけたそう。まるで機嫌を取るような仕草にも見え、少し緊張した様子も感じられます。しかし至近距離で見つめ合うふたりの空気からは、どこか微笑ましさも漂ってくるから不思議です。

次の瞬間、女の子からのお説教がスタート。「いけないって言ったよね」としっかりと伝える姿に対し、ニコくんは前脚を上げオテのポーズ。しかし「オテじゃない」と制止されると、視線を泳がせながら状況を受け止めているような場面も。

“反省ポーズ”と絶妙な表情

叱られる流れを察したのか、ニコくんはフセの体勢へ移行。そのまま女の子の足元にぴったり寄り添い、低い姿勢で様子を窺っていたそうです。上目遣いでチラッと見上げる仕草からは、まさに「反省しています」と語っているかのようにも見えて、思わず心をくすぐられます。

そして最後に見せた表情は、目を細め少し口角が上がったような絶妙なもの。緊張が解けたのか、それとも完全には反省しきれていないのか…。見る側に委ねられるような余韻が残るなんとも可愛らしい表情にクスッとさせられるのでした。

話題となった投稿には「なんちゅう顔してんだよｗ」「反省してますぅ。って言ってるみたい（笑）」「怒られる前から自覚あるの可愛い」「2人とも可愛すぎる♡」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「namaewa_nico1203」では、ニコくんと家族の温かな日常が多数投稿されています。大型犬ならではの愛らしさと、家族との微笑ましい関係性に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「namaewa_nico1203」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。