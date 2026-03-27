ガチャピン・ムックが、誕生日である4月2日にオリジナル楽曲「ともだちのうた」を19年ぶりにメジャーリリースする。

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ガチャピンとムックは、誕生日である4月2日をもっと多くの人と分かち合いたいという想いから『ガチャピン・ムック みんなともだちの日』と制定。この記念日は、ふたりの合言葉“みんなともだち”のもと、たくさんの人と“つながり”、その輪を広げていくことを目的としている。

本楽曲は、“みんなともだち”をテーマに、ポジティブで一体感にあふれ、聴いた瞬間に距離がぐっと縮まる、子どもから大人まで心に響くような楽曲に仕上がっている。作詞作曲編曲は玉屋2060%（Wienners）が、振付は槙田紗子が担当した。

また、渋谷、原宿を中心に50社500種類以上のアパレル、雑貨、フードなどのコラボを実施。原宿 竹下通りでは3月28日から4月11日まで本楽曲が流れる。

さらに、3月30日からは『めざましテレビ』（フジテレビ系）の毎週月曜日7時台で『ガチャピン・ムック ねぇねぇきいて』もスタート。視聴者から事前に“みんなに自慢するほどでもないけど、ちょっとだけ聞いてほしいこと”を動画で募集し、そのプチ自慢や特技にガチャピンとムックが、全力で応援メッセージを送る。

（文＝リアルサウンド編集部）