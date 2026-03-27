日本テレビの伊藤遼アナウンサーが、全生放送番組を卒業したことを報告した。

自身のＸのプロフィール欄で「アニメオタク兼日本テレビアナウンサー」と自己紹介している伊藤アナは２７日、自身のインスタグラムを更新。「２０２５年度に担当していた全生放送番組卒業！ 【Ｏｈａ！４】大好きな番組です。朝のお供におはよんを選んでくださった皆様、たくさん支えてくれたスタッフの皆様、共演者の皆様、ありがとうございました と言いつつ．．．またすぐ帰ってくるかも．．．？」と記し、共演アナとの写真を投稿。

「【ストレイトニュース・ミヤネ屋ニュース】１１時２０分からのストレイトニュースと、ミヤネ屋ニュースも卒業しました！どちらもたくさんのスタッフの皆様に助けていただきました」と「ストレイトニュース」「ミヤネ屋ニュース」の卒業で花束を受け取った写真もアップ。

「最後に宮根さんと掛け合いできて嬉しかったです！まだ次の担当番組について言えないことも多く、はっきりしない答えですみませんでした」「次の担当番組は後日正式に発表予定です！ちなみにお台場の番組ではありません！笑 日本テレビは辞めません！笑 引き続き、アニメオタク兼日本テレビアナウンサー、伊藤遼を、よろしくお願い申し上げます」と、宮根誠司アナに退社するのでは？とイジられたことに触れ、「辞めません」をしつつ、新年度に担当する番組については後日発表とした。

また、自身のＸでは「番組の卒業を寂しく思っている暇もなく．．．明日と明後日は【ＡｎｉｍｅＪａｐａｎ２０２６】の一部ステージで司会を担当します ３年連続！嬉しい 明日は転スラと勇者のクズステージを担当します よろしくお願いします」とつづり、イベントでの仕事を告知した。