俳優で歌手のディーン・フジオカの妹で、アイドルグループ「チェキッ娘」元メンバーの藤岡麻美が２７日までにＳＮＳを更新。長男が卒園したことを報告した。

自身のインスタグラムに「長男が無事に幼稚園を卒園しました」と報告。続けて「私にとっても親として『初めての卒園式』。幼稚園の後半は行事が立て続けにあり、卒園パーティーでもピアノ伴奏を担当 常にプチプレッシャーを感じる日々でしたが、無事に終わるたびに胸をなでおろしていました」とつづった。

さらに「１年７ヶ月前に台湾から軽井沢へ移住し、最初は『自己主張の強い息子たちがご迷惑をかけるのでは…』と不安でいっぱいでした。でも、やりたい事を思う存分やらせて見守ってくださる先生方のおかげで、息子たちはすぐにこの園が大好きに 親である私の心まで気遣い、支えてくださった先生方には感謝してもしきれません」と記し、最後は「そして今日は、一番下の娘が通う保育園でも卒園式がありました 明日からはついに… 子供３人と『２４時間連日一緒』という、楽しくも過酷な春休みがスタートします 親離れしてしまう日も意外と近いかもしれないので、今のこの『ママ！ママ！』と甘えてくれる時間を、過酷な春休みの中でも大切に噛み締めたいと思います」と胸の内を記して締めた。

この投稿には「卒業おめでとうございます もう随分前、息子の幼稚園卒業式の前夜私は『知らない世界に連れて行ってくれてありがとう』と涙がボロボロ出たのを覚えています。そして彼の誕生日はもうすぐ 親っていつまでも覚えているものですね。大変だけど味わってください」「ご卒園おめでとうございます 次は１年生なんですね。時が立つのははやいですね。たくさんたくさん素敵な思い出作ってください」「ご卒園おめでとうございます 春休み踏ん張って乗り越えましょう」などのコメントが寄せられている。