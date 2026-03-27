◇セ・リーグ 巨人―阪神（2026年3月27日 東京D）

巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手（30＝ロイヤルズ3A）が27日、阪神との開幕戦（東京D）に「4番・一塁」で先発出場。2―1の4回にうれしいNPB1号をマークした。

巨人の第97代4番が、本拠・東京Dに集結したファンにあいさつ代わりの一発を披露した。

1点差に詰め寄られた4回だった。先頭の泉口が投ゴロに倒れた後にこの日2度目の打席に立ったダルベックは、相手先発右腕・村上が投じた2球目、126キロの外角スライダーを強振すると、打球はグングン伸びてバックスクリーンに吸い込まれた。

メジャー通算47発の新助っ人が放った豪快な一発は、打球速度171キロ、飛距離126メートル。豪快な来日1号にスタンドは大盛り上がりとなった。

初回には1番・キャベッジが先頭打者弾。開幕戦でいきなり助っ人がアベックアーチを放った。巨人の新外国人が4番で開幕戦本塁打をマークするのは球団史上初。巨人の4番初試合での本塁打は18年岡本和真以来12人目。そのうちシーズン開幕戦でマークしたのは94年・落合博満、06年・李承菀についで3人目となった。

▼ダルベック 打ったのはアウトハイの変化球。1点返された後だったので、すぐにリードを広げることができて良かったよ。