◆センバツ第９日 ▽準々決勝 専大松戸２―１山梨学院（２７日・甲子園）

リードはわずかに１点。専大松戸のエース右腕・門倉昂大（３年）はミットをにらみ、覚悟を決めた。９回１死一塁。力強く右腕を振り、フォークを決めた。遊ゴロ併殺。７安打１失点の完投勝利だ。昨秋の関東大会準決勝で８回コールド負けを喫した山梨学院に競り勝ち、同校甲子園初の４強入り。拳を突き上げ、ほえた。

「前回は自分が打たれて負けた。リベンジの気持ちを持って投げた」。先発したが、６回途中を５失点だった屈辱に落とし前をつけた。

あの日の悔しさがあったから、今がある。制球力とフォークを課題に、冬場の鍛錬に取り組んだ。体重は６キロ増とパワーアップ。直球の最速も５キロ増の１４５キロに上昇した。凡打の山を築き、「マウンド上で自信がある。成長したと思う」。最高の好敵手を相手に、最高の舞台で、最高の自分を表現した。

持丸修一監督（７７）は今大会３勝目。７７歳以上で甲子園３勝は、阪口慶三監督（大垣日大）の２勝（７７歳、７９歳各１勝）を抜き、最多だ。指揮官も「門倉は１０本走れといったら１１本走るような子。やることをやっている選手は成長しますね」と褒めた。

「監督さんを信じてやってきた。信頼されるのはうれしい」とエース。あと２勝。紫紺の大旗が見えてきた。（加藤 弘士）