2年ほど前から社会問題となった著名人をかたった「なりすまし広告」。実はその後も被害は減っていません。

【画像を見る】偽のYahoo!も…見分けが困難「なりすまし広告」

事業者や政府の対応が追い付かない中、詐欺広告を「見える化」する新たな取り組みが民間で始まりました。

1か月の被害額200億超 増加する「なりすまし広告」

高柳光希キャスター:

スマートフォンやパソコンに表示される広告の中には、著名人を騙って投資の勧誘などを行う「なりすまし広告」も含まれているということです。実際に「Nスタ」の「なりすまし広告」も確認されています。

警察庁が把握している被害状況では、SNSのDM（ダイレクト・メッセージ）に直接送られてきたり、ウェブサイトやSNSの広告などを経由した被害が確認されているということです。

2024年に「なりすまし広告」が社会問題となった後も続いていて、2025年12月には、被害額が203.6億円（被害件数1321件）に上っています。

TBS報道局 社会部 竹本真菜 記者:

2025年の年間被害額は約1274億円と過去最悪で、対応が急務となっています。

一目で判断が難しい「なりすまし広告」見分け方は？

TBS報道局 社会部 竹本真菜 記者:

実際のなりすまし広告には、普段よく見るニュースサイトに酷似しているなりすまし広告も出てきています。

高柳キャスター:

一見、ニュースサイトと変わらないように見えるものもありますが、どのような部分で見分ければいいのでしょうか。

TBS報道局 社会部 竹本真菜 記者:

なかなか気づくのは難しいと思います。



例えば、画面上部にあるニュースサイトのロゴをクリックすると、本来はニュースサイトのトップページに移動しますが、なりすまし広告の場合は移動しないといった点があげられます。



そうした少しの違和感で見分けることが必要になってきます。

高柳キャスター:

ただ、なりすまし広告であれば、クリックするのもはばかられます。



「URL」も注意して見ると良いかもしれません。Yahoo!のサイトなのにドメインに「yahoo」と入っていないなど、そうした違和感も大事です。

「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん:

「そんなに美味しい話が転がっているわけはない」という認識、いわば基本的なネットリテラシーを持つことが大事だと思います。



（広告で）美味しい話を持ちかけられたり、推奨されたりすることは“あり得ない”という前提を持って、見ていく必要があるでしょう。



世の中、“絶対に儲かる”はあり得ないと、すべての人が認識しているはずなのですが、こうした広告はその心情をくすぐってくるものですね。

不正広告の取り締まり「利益損なう」との指摘も 制度や企業側の課題

高柳キャスター:

なぜ「なりすまし広告」は、後を絶たないのでしょうか。



「国の制度」として、▼2024年に社会問題となった際には、総務省の検討会が行われましたが、「自主規制」にとどまりました。



また、▼警察庁、総務省、消費者庁、金融庁など、担当省庁が複数に分かれているため、主導権をもつ機関がないということも課題となっています。

一方で、プラットフォーム側の事情はどうなのでしょうか。

TBS報道局 社会部 竹本真菜 記者:

報道機関「ロイター社」は2025年、メタ社（インスタグラムなど運営）の2024年売上の約10%（約2兆5000億円）は、詐欺・禁止商品の広告料なのではないかと報じました。



不正広告を取り締まると、「利益を損なう可能性」があり、対応にためらいがみられるのではないかと指摘しています。

メタ社に取材をすると、詐欺広告への対応を重要課題の一つとしているとして、「去年国内の100万件以上を削除。そのうち92％以上は利用者の報告前に対処した」と明らかにしました。



そして、ロイターの報道は「誤解を招くものであり、事実とは異なる」としています。

高柳キャスター:

ユーザーとしてできることにも限界があるので、プラットフォーム側にも対応が求められますね。

TBS報道局 社会部 竹本真菜 記者:

総務省の検討会にも参加したことがある英知法律事務所・森亮二弁護士は、法規制が必要だと訴えています。



「厳格な本人確認など、対策にはコストがかかる」とした上で、海外の事業者にとって日本はあくまで一つの市場に過ぎないため、『お願いベース』では海外にある本社は動かないのではないかとも指摘します。

台湾は法律制定で“9割減”

高柳キャスター:

台湾では「なりすまし広告」が9割減少した対策がとられたということですね。

TBS報道局 社会部 竹本真菜 記者:

台湾では、2024年に詐欺広告に対する法律を制定しました。



▼広告主の「本人確認」義務

▼“なりすまし”把握から「24時間以内に削除」義務

→違反して被害者が出た場合、賠償責任を負う など



詐欺広告が9割減少するという効果があったそうです。

「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん:

社会の中には、こうしたことを理解しにくい人もいるため、啓蒙をしたとしても被害は出てしまうと思います。



プラットフォーム側は、「なりすまし広告」からも広告掲載の利益を得ているわけですから、プラットフォーム側に対する責任の要求は強めて欲しいです。

また、行政が「所管がない」と責任を回避することで、社会問題が拡大しているようにも思います。「主導権をとります」と、名乗りを上げるくらいの姿勢がほしいですね。



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＜プロフィール＞

竹本真菜

TBS報道局社会部 消費者庁担当

複数の投資詐欺を取材



堤伸輔さん

国際情報誌「フォーサイト」元編集長

BS-TBS「報道1930」ニュース解説