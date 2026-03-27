【「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機 “最後の執行者”」のモニターキャンペーン】 応募期間：3月31日23時59分まで

海洋堂は公式Xにて、プラモデル「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機 “最後の執行者”」のモニターキャンペーンを開催、 応募フォームを公開した。応募期間は3月31日23時59分まで。応募は下記公式Xから行われ、当選人数は12名を予定。当選者様には海洋堂公式アカウントからダイレクトメッセージで連絡が入る。

「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機 “最後の執行者”」は5月発売予定で、価格は9,000円。アニメ『シン・エヴァンゲリオン劇場版』より、松村しのぶ氏が原型を担当。

エヴァンゲリオン新2号機αを踏みつけ、槍を持つまがまがしい姿を立体化している。同じく松村氏が原型を担当する「エヴァンゲリオン初号機“暴走”」との関係性も意識しているとのことでぜひ並べたいプラモデルだ。

(C)カラー