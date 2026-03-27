海洋堂、「ARTPLA エヴァンゲリオン第13号機 “最後の執行者”」モニターキャンペーン募集締め切りは3月31日！
【「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機 “最後の執行者”」のモニターキャンペーン】 応募期間：3月31日23時59分まで
海洋堂は公式Xにて、プラモデル「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機 “最後の執行者”」のモニターキャンペーンを開催、 応募フォームを公開した。応募期間は3月31日23時59分まで。応募は下記公式Xから行われ、当選人数は12名を予定。当選者様には海洋堂公式アカウントからダイレクトメッセージで連絡が入る。
【お知らせ📢】#ARTPLA 『プラスチックモデルキット エヴァ第13号機が作れる！モニターキャンペーン』の開催が決定‼️- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) March 25, 2026
本日よりモニターの募集開始❗
◆募集人数：12名
◆応募期間：3月25日（水）～ 3月31日（火）23:59まで
応募フォームはこちら🔽https://t.co/XrWHwuFSgy#エヴァンゲリオン pic.twitter.com/xYPQ1BOCZM
「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機 “最後の執行者”」は5月発売予定で、価格は9,000円。アニメ『シン・エヴァンゲリオン劇場版』より、松村しのぶ氏が原型を担当。
エヴァンゲリオン新2号機αを踏みつけ、槍を持つまがまがしい姿を立体化している。同じく松村氏が原型を担当する「エヴァンゲリオン初号機“暴走”」との関係性も意識しているとのことでぜひ並べたいプラモデルだ。
(C)カラー