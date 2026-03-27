【名湯百選】好き＆行ってみたい「長野県の温泉」ランキング！ 2位「別所温泉」を抑えた1位は？
標高の高い山々に囲まれ、全国でも有数の温泉地の多さを誇る長野県。自然の景観に囲まれた温泉地や、古くから多くの人に親しまれてきた名湯など、多彩な温泉文化が根付いています。
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい長野県の温泉」ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
温泉街には「大湯」「石湯」「大師湯」の3つの歴史ある外湯があり、全て源泉掛け流し。レトロな街並みを散策中に、気軽に立ち寄りやすいのが魅力です。
▼回答者コメント
「最古の温泉と言われる所ですね、1度行ってみたいです」（30代女性／山口県）
「外湯めぐりを楽しめるから」（40代女性／愛媛県）
「温泉の素でも気持ちいいから入ったらどうなるのか楽しみ」（30代女性／宮城県）
白骨温泉の湯はカルシウムと炭酸ガスを多く含み、飲用も可能。飲泉所も設置されており、みやげ処では飲泉用のカップも販売されています。
▼回答者コメント
「ミルキーな白濁湯は、まさに名湯の象徴」（50代男性／東京都）
「秘湯な感じが好き」（30代女性／愛知県）
「乳白色の湯で有名な秘湯として知られており、山間の静かな環境で特徴的な温泉を体験してみたいと思ったためです」（30代女性／三重県）
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい長野県の温泉」ランキングを紹介します！
2位：別所温泉／66票2位にランクインしたのは、別所温泉です。信州最古の温泉地として知られ、古くは「七久里の湯」として『枕草子』にも登場しています。敏感肌に優しい泉質で、肌がすべすべになることから「美人の湯」としても人気です。
温泉街には「大湯」「石湯」「大師湯」の3つの歴史ある外湯があり、全て源泉掛け流し。レトロな街並みを散策中に、気軽に立ち寄りやすいのが魅力です。
▼回答者コメント
「最古の温泉と言われる所ですね、1度行ってみたいです」（30代女性／山口県）
「外湯めぐりを楽しめるから」（40代女性／愛媛県）
「温泉の素でも気持ちいいから入ったらどうなるのか楽しみ」（30代女性／宮城県）
1位：白骨温泉／97票1位にランクインしたのは、白骨温泉です。乗鞍山麓の標高1400mに位置する山峡の秘湯。古くから多くの文人墨客に愛され、空気に触れると白濁する乳白色の湯が自慢です。
白骨温泉の湯はカルシウムと炭酸ガスを多く含み、飲用も可能。飲泉所も設置されており、みやげ処では飲泉用のカップも販売されています。
▼回答者コメント
「ミルキーな白濁湯は、まさに名湯の象徴」（50代男性／東京都）
「秘湯な感じが好き」（30代女性／愛知県）
「乳白色の湯で有名な秘湯として知られており、山間の静かな環境で特徴的な温泉を体験してみたいと思ったためです」（30代女性／三重県）
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)