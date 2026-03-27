2009年にアイドルグループ・SKE48に加入し、その後2014年にAKB48へ移籍。卒業後は舞台を中心に俳優活動を続けている木粼ゆりあさんの9年ぶりとなる3rd写真集「アップデート中」（撮影：前 康輔、税込3500円、扶桑社）がリリースされました。同写真集の帯コメントをお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一さんが執筆。写真集未収録の本人お気に入りカットも公開されました。



【写真】乱れ髪がセクシーな木粼ゆりあさん

帯コメントを手掛けた小杉さんは、かつてバラエティ番組で共演し推しメンを公言。小杉さんが発した「ゆりあちゃんや―――――！！」は現在もファンの間で使われるほど親しまれており、今回の帯でも「「ゆりあちゃんや―――――！！」16年たっても、まだ叫ばせてくれるん⁉しかもあの頃よりドキドキさせられてるやん！」と、ファンの思いをストレートに代弁しています。



木粼さんは「帯コメントを誰にお願いしたいか聞かれた時に即決で小杉さんや!!と顔が浮かびました。推しメンとして見つけて下さってから16年も経っているのにとっても素敵な帯コメントを書いてくださりました。嬉しすぎる！ヒーハー！」と喜びをコメントしました。



「アップデート中」は30歳の誕生日を迎えた彼女のアニバーサリー写真集として企画。20代最後の姿をカメラに収めるべく、一度も訪れたことのないベトナム・ハノイでロケを敢行しました。グラビアは2017年に発売した2nd写真集以来ですが、ノスタルジックな街並みと活気あふれる人々の日常の中で、より自然体な姿をカメラの前で披露しています。



公開された第2弾カットでは、黒ドレスで見せる大人の雰囲気に加え、ランジェリー姿では柔らかな表情を披露。大人の雰囲気を漂わせるカットの連続です。木粼さんは「カラフルで可愛い衣装たちと共に、背伸びしてない等身大な大人びた表情のお気に入りカットです。これぞ30代に突入した木粼ゆりあ！！」とコメントしています。



【木粼ゆりあさんプロフィール】

1996年2月11日生まれ 愛知県春日井市出身 2009年、アイドルグループ・SKE48の第3期生として加入し、グループの選抜メンバー及び、おバカキャラとして冠バラエティ番組を中心に活躍。2014年にはAKB48に移籍し、チーム4の副キャプテンを務めた。卒業後はドラマ・舞台を中心に俳優活動をスタート。舞台『久馬くんと石田くんの演 第3回公演「生前葬（so）ng♪」』で初主演。4月には舞台『imgAct9 明日の卒業生たち』に出演予定。最新情報は公式X（@yuriaaa_peace）、Instagram（yuria_kizaki211）