Cocomi、美脚＆ボディライン際立つタートルネック姿で「池を紹介してるだけの動画」公開！
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは3月26日、自身のInstagramを更新。美脚とボディラインが際立つ姿で「池を紹介」する動画を公開しました。
【動画】Cocomiの美しい脚＆ボディライン
この投稿には、27日現在で3万3000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:多町野 望)
【動画】Cocomiの美しい脚＆ボディライン
「池を紹介してるだけの動画ですね笑」Cocomiさんは「池を紹介してるだけの動画ですね笑。春風！」とつづり、1本の動画を投稿。ぴったりとしたタートルネックのトップスを着用し、美しいボディラインが強調されています。また、ショートパンツから細く長い脚が露出しており、魅力的です。
この投稿には、27日現在で3万3000件を超える「いいね！」が寄せられています。
「妹がよく着てるインティミッシミ」23日には「快晴」「妹がよく着てるインティミッシミ、着てみて着心地抜群」などとつづり、今回と同じコーディネートに身を包んだ写真を公開していたCocomiさん。こちらもとても美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)