”オリ党”藤原丈一郎、始球式「最多登板目指したい」今年は5年連続5回目「なかなかない記録をさせていただけている」
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎（30）が27日、京セラドーム大阪で行われた2026シーズン開幕戦となるオリックス・バファローズ VS. 東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登板。5年連続5回目となる開幕戦始球式登板を果たし、“始球式最多登板”を目指すと意気込んだ。
【写真】おニューの7色のグローブを披露する藤原丈一郎
大の”オリ党”で知られる藤原は、背番号「728」（なにわ）のユニフォーム姿で登場し、一礼してマウンドに上がった。セットポジションから「やっ！」と気合の一声とともに放たれたボールは見事にストライクとなった。
始球式後の囲み取材では「サイッコーです。もうほんとにドキドキしました」と興奮冷めやらぬ様子。「周りからは慣れたでしょ？って言われるんですけど、1年に1回のマウンド、1年に1回しか投げられない1球にだいぶ緊張しました」と語った。一方、「芝も変わって去年と景色が違いました。投げやすかったです」と選手のような分析も飛び出した。「もうまっさらな、きれいなボールを、始球式のボールを飾るところに置けるっていうのは、すごいうれしいですよね」と笑顔で語った。
今シーズンのオリックス・バファローズへの期待を聞かれると「リーグ優勝、そして日本一。そして僕はビールかけがしたい！絶対にバファローズの選手たちは皆さんやります！」とエールを送った。
また「ちょっとチームが停滞したなってなったら始球式いつでもやるんで！」と意欲。続けて「ちょっと最多登板目指したいですね。5年連続っていう、なかなかない記録もさせていただけているので、最多登板…そのあたりも今シーズンは目標に頑張りたいなと思います」と意気込んだ。
【写真】おニューの7色のグローブを披露する藤原丈一郎
大の”オリ党”で知られる藤原は、背番号「728」（なにわ）のユニフォーム姿で登場し、一礼してマウンドに上がった。セットポジションから「やっ！」と気合の一声とともに放たれたボールは見事にストライクとなった。
今シーズンのオリックス・バファローズへの期待を聞かれると「リーグ優勝、そして日本一。そして僕はビールかけがしたい！絶対にバファローズの選手たちは皆さんやります！」とエールを送った。
また「ちょっとチームが停滞したなってなったら始球式いつでもやるんで！」と意欲。続けて「ちょっと最多登板目指したいですね。5年連続っていう、なかなかない記録もさせていただけているので、最多登板…そのあたりも今シーズンは目標に頑張りたいなと思います」と意気込んだ。