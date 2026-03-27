「非常に憤り」無人スイーツ店で”ドバイ餅” 総額約2万6000円分を大量窃盗か　右手に手袋のようなものつけ物色

神奈川・横浜市でカメラが捉えたのは、あふれんばかりの商品を袋に詰めこむ男。

人気の品薄商品ばかりを狙った“スイーツドロボー”の瞬間です。

被害者は「非常に憤りを感じている」と話します。

明け方の無人スイーツ販売店に現れた1人の男。

商品を手に取って品定めすると、レジにあった袋を1枚手に取り、商品を次々に袋の中へ。

あっという間に袋はパンパンの状態になります。

男の手元を見ると、商品をとる手の方だけ手袋のようなものが。

パンパンになった2つの袋を持ちレジへ。

ところが、会計をするそぶりは見せず、袋をもう1枚手に取り、店をあとにしました。

被害にあった店によりますと、狙われたのはある特定のスイーツだったといいます。

被害者：

よく“ドバイ餅”という名称で呼ばれている。今SNSで人気があって、入荷したとたん店の中でも売り上げNo.1になった。

人気のため品薄状態の“ドバイ餅クッキー”。

現在、入荷の見通しがたっておらず、売り切れの状態だといいます。

店によりますと、被害総額は2万6000円。

1日の売り上げに匹敵する額だといいます。

警察は窃盗事件としてスイーツドロボーの行方を追っています。