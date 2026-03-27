「非常に憤り」無人スイーツ店で”ドバイ餅” 総額約2万6000円分を大量窃盗か 右手に手袋のようなものつけ物色
神奈川・横浜市でカメラが捉えたのは、あふれんばかりの商品を袋に詰めこむ男。
人気の品薄商品ばかりを狙った“スイーツドロボー”の瞬間です。
被害者は「非常に憤りを感じている」と話します。
明け方の無人スイーツ販売店に現れた1人の男。
商品を手に取って品定めすると、レジにあった袋を1枚手に取り、商品を次々に袋の中へ。
あっという間に袋はパンパンの状態になります。
男の手元を見ると、商品をとる手の方だけ手袋のようなものが。
パンパンになった2つの袋を持ちレジへ。
ところが、会計をするそぶりは見せず、袋をもう1枚手に取り、店をあとにしました。
被害にあった店によりますと、狙われたのはある特定のスイーツだったといいます。
被害者：
よく“ドバイ餅”という名称で呼ばれている。今SNSで人気があって、入荷したとたん店の中でも売り上げNo.1になった。
人気のため品薄状態の“ドバイ餅クッキー”。
現在、入荷の見通しがたっておらず、売り切れの状態だといいます。
店によりますと、被害総額は2万6000円。
1日の売り上げに匹敵する額だといいます。
警察は窃盗事件としてスイーツドロボーの行方を追っています。