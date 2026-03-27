テレビ東京の竹崎由佳アナウンサーが、自身が担当していた同局系経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・午後１０時、金曜・午後１１時）を２６日の放送で卒業したことを報告した。

竹崎アナはインスタグラムに「昨夜の放送をもってＷＢＳを離れることになりました」と報告。続けて「１年半前、スポーツ番組から報道番組に移ってすぐの頃、新人に戻った気分で０から勉強しようと心に決めたのがついこの間のことのようです」と振り返った。

さらに「毎週様々な業界の企業を訪れ現場の声を聞かせていただいたり、展示会を練り歩いたり、再開発で変わりゆく街を取材したりと、知らない世界が広がってとても充実した日々でした。 一方で、知識不足であることから未熟なことを痛感する場面も多く、腰を据えてマーケットや各業界のことを学びたいという気持ちもありました。 番組は離れますが、これからも日々学び続け、違った形でお役に立てるよう精進していきたいです」と胸の内を記した。

最後に「４月からは新しくチャレンジすることもありますので、引き続き宜しくお願い致します！」とあいさつ文で締め、花束を持った姿を公開した。

この投稿に同局の片渕茜キャスターから「ゆかさんお疲れ様でした〜 『テレ東にはおりますので』に笑ってしまった」とコメント。さらにファンからは「お疲れ様です。毎日観ておりました。今後とも新しいステージを期待しております」「竹崎由佳アナウンサーお疲れ様でした 毎日楽しみにしていました 寂しくなりますがこれからも応援しています 頑張ってください」「お疲れ様でした。火水木のＷＢＳは楽しみにしてました。さらなる飛躍をお祈りしています」など労いの声が寄せられている。

竹崎アナは昨年１２月にはＳＮＳで「１１月に受験した２級ファイナンシャル・プランニング技能士、合格していました！」と国家資格取得を報告していた。