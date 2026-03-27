「すみだ水族館」（東京・墨田区）で人気急上昇中の「オットセイ」が主役の「すみだオットセイファン感謝祭」が２７日から始まった。

アシカやアザラシと混同されがちな「オットセイ」の人気向上のため、昨年「いいえそれはオットセイ展」を開催したところ急激にファンを拡大。イベントをきっかけに「オットセイ」目当てに来館する人が増え、認知度がアップしたことから、ファンへの感謝を込めて、さらに魅力を感じてもらうイベントを開催することになった。

１４年間オットセイの飼育を担当する常佳氏は「今、いちばん『オットセイ』の認知度が上がっている。みんなで推し活を楽しんでもらいたい」と笑顔で語った。

館内にはスタッフから感謝の気持ちを伝えるパネルや一歩踏み込んだ魅力に迫る展示を設置。昨年のイベントで２・２万回プレイされた大人気ゲームがパワーアップして再展示され、全１５問正解すると「オットセイチャンピオン」の称号を与えられる。また、「ぱたぱたオットセイお面」作りの無料ワークショップや期間限定フードメニューの販売も。

オットセイマシュマロが浮かぶ「ぷかぷかオットセイのさくらラテ」、さんまかまぼこを丸々１尾はさんだ「一緒に食べよう！さんまドッグ」や「すみだミニオットセイ焼き」などは人気を集めること必至。すでにファンの人も、これからファンになる人もさらに「オットセイ」が好きになる仕掛けが盛りだくさんの内容。５月１８日（月）まで開催されている。