欧州株 原油高を受けて続落、きょうは石油関連と鉱山関連いずれも下落 欧州株 原油高を受けて続落、きょうは石油関連と鉱山関連いずれも下落

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欧州株 原油高を受けて続落、きょうは石油関連と鉱山関連いずれも下落

東京時間19:29現在

英ＦＴＳＥ100 9922.43（-49.74 -0.49%）

独ＤＡＸ 22369.97（-243.00 -1.06%）

仏ＣＡＣ40 7711.15（-58.16 -0.74%）

スイスＳＭＩ 12567.40（-74.56 -0.59%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



【石油株】

東京時間19:29現在

ＢＰ 575.60（-7.50 -1.29%）

シェル 3438.00（-34.50 -0.99%）

タローオイル 12.50（-0.50 -3.85%）

ケアン・エナジー 270.00（+5.00 +1.89%）

トタル 77.82（-1.27 -1.61%）



【鉱山株】

東京時間19:29現在

アントファガスタ 3169.00（-77.00 -2.37%）

アングロ・アメリカン 3001.00（-49.00 -1.61%）

リオ・ティント 6399.00（-31.00 -0.48%）

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