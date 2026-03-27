欧州株　原油高を受けて続落、きょうは石油関連と鉱山関連いずれも下落
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100　 9922.43（-49.74　-0.49%）
独ＤＡＸ　　22369.97（-243.00　-1.06%）
仏ＣＡＣ40　 7711.15（-58.16　-0.74%）
スイスＳＭＩ　 12567.40（-74.56　-0.59%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【石油株】
東京時間19:29現在
ＢＰ　　　　　　　　　　 575.60（-7.50　-1.29%）
シェル 3438.00（-34.50　-0.99%）
タローオイル　　　 12.50（-0.50　-3.85%）
ケアン・エナジー　 270.00（+5.00　+1.89%）
トタル　　　　　　　　　　　 77.82（-1.27　-1.61%）

【鉱山株】
東京時間19:29現在
アントファガスタ　　　　 3169.00（-77.00　-2.37%）
アングロ・アメリカン　 3001.00（-49.00　-1.61%）
リオ・ティント　　　　　 6399.00（-31.00　-0.48%）