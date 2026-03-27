欧州株 原油高を受けて続落、きょうは石油関連と鉱山関連いずれも下落
欧州株 原油高を受けて続落、きょうは石油関連と鉱山関連いずれも下落
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100 9922.43（-49.74 -0.49%）
独ＤＡＸ 22369.97（-243.00 -1.06%）
仏ＣＡＣ40 7711.15（-58.16 -0.74%）
スイスＳＭＩ 12567.40（-74.56 -0.59%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【石油株】
東京時間19:29現在
ＢＰ 575.60（-7.50 -1.29%）
シェル 3438.00（-34.50 -0.99%）
タローオイル 12.50（-0.50 -3.85%）
ケアン・エナジー 270.00（+5.00 +1.89%）
トタル 77.82（-1.27 -1.61%）
【鉱山株】
東京時間19:29現在
アントファガスタ 3169.00（-77.00 -2.37%）
アングロ・アメリカン 3001.00（-49.00 -1.61%）
リオ・ティント 6399.00（-31.00 -0.48%）
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100 9922.43（-49.74 -0.49%）
独ＤＡＸ 22369.97（-243.00 -1.06%）
仏ＣＡＣ40 7711.15（-58.16 -0.74%）
スイスＳＭＩ 12567.40（-74.56 -0.59%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【石油株】
東京時間19:29現在
ＢＰ 575.60（-7.50 -1.29%）
シェル 3438.00（-34.50 -0.99%）
タローオイル 12.50（-0.50 -3.85%）
ケアン・エナジー 270.00（+5.00 +1.89%）
トタル 77.82（-1.27 -1.61%）
【鉱山株】
東京時間19:29現在
アントファガスタ 3169.00（-77.00 -2.37%）
アングロ・アメリカン 3001.00（-49.00 -1.61%）
リオ・ティント 6399.00（-31.00 -0.48%）