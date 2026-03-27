マイチャン。スマイルアクション信州の子供たちの話題です。



TSB児童画展で今年度、最高賞を受賞した15歳の少年が中学卒業を記念した初めての個展を開いています。伝えたいのは感動することの素晴らしさです。



長野市の茶臼山を歩いている時に見つけたという昆虫や動物園のライオン…。



およそ40点を展示しているのが長野市の猪爪虹暉さん15歳が初めて開いた個展です。



猪爪虹暉さん

「（最初は）昆虫にすごく興味が出てきてその昆虫をやっぱり捕まえて。そこで写真を撮って図鑑で調べたりとかして、そのうちにやっぱり動物とか虫とかをリアルに描きたいっていう思いが出てきて」





絵は独学ではじめ、小学生のころから5回「TSB児童画展」に応募。今年度は最高賞である長野県知事賞を受賞しました。両親と同じくキリスト教を信仰し、地域の中学校に在籍しながら自宅を拠点に学習を進めてきました。この作品は太陽が毎朝東から昇る様子などを描き地球の「秩序」を表現しました。猪爪虹暉さん「やはりスポーツとかでも決まりがないと面白くないじゃないですか。それでその決まりがある中で目指すべきところがあるので、感動がある。それと同じようにこの世界も目的をもってつくられたっていうところ、その秩序があるっていうなんかそこに感動を覚えた」須坂市から「 若い年齢で素晴らしい感性をお持ちで。デッサン力がすごいですね」猪爪虹暉さん「一緒に感じて、一緒に感動してくれたら、すごくうれしいなと思います」猪爪さんの個展は３月31日まで行われます。