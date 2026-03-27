藤原丈一郎、おニューの”なにわ男子仕様”カラフルグローブに喜び「星も7つ…」
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎（30）が27日、京セラドーム大阪で行われた2026シーズン開幕戦となるオリックス・バファローズVS東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登場。始球式後の囲み取材では、新しいカラフルなグローブについて語った。
【写真】かっこいい！なにわ男子仕様のグローブを持つ藤原丈一郎
大の”オリ党”で知られる藤原にとって5年連続5回目となる開幕戦始球式。背番号「728」のユニフォーム姿で登場し、一礼してマウンドに上がった。セットポジションから「やっ！」と気合の一声とともに放たれたボールは見事にストライクとなった。
始球式後の囲み取材では「サイッコーです。もうほんとにドキドキしました」と興奮冷めやらぬ様子。「周りからは慣れたでしょ？って言われるんですけど、1年に1回のマウンド、1年に1回しか投げられない1球にだいぶ緊張しました」と語った。一方、「芝も変わって去年と景色が違いました。投げやすかったです」と選手のような分析も飛び出した。「もうまっさらなきれいなボールを始球式のボールを飾るところに置けるっていうのは、すごいうれしいですよね」と笑顔で語った。
手にはカラフルなグローブ。「安達（了一）さんがグローブを作ってくださいまして、なにわ男子のキャラクター、なにわんダークんと、あとなにわ男子七色っていうので、あとは星も7つ、藤原丈一郎って書いてて…」とグローブの魅力を熱弁。「このおニューのグローブで投げれたっていうのがすごいうれしかったです」と喜んだ。
【写真】かっこいい！なにわ男子仕様のグローブを持つ藤原丈一郎
大の”オリ党”で知られる藤原にとって5年連続5回目となる開幕戦始球式。背番号「728」のユニフォーム姿で登場し、一礼してマウンドに上がった。セットポジションから「やっ！」と気合の一声とともに放たれたボールは見事にストライクとなった。
手にはカラフルなグローブ。「安達（了一）さんがグローブを作ってくださいまして、なにわ男子のキャラクター、なにわんダークんと、あとなにわ男子七色っていうので、あとは星も7つ、藤原丈一郎って書いてて…」とグローブの魅力を熱弁。「このおニューのグローブで投げれたっていうのがすごいうれしかったです」と喜んだ。